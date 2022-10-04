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Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/arest-1821448024.html
Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов
Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.10.2022
Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов
Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:03
2022-10-04T15:13
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
белоруссия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится в заявлении Бюро экономической безопасности Украины, опубликованном на сайте кабмина."Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов) и другие", - отмечается в заявлении.Также заявлено, что недавно Бюро экономической безопасности Украины согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Белоруссией, рекомендованных к включению в санкционные списки.
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экономика, украина, россия, белоруссия
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Белоруссия
15:03 04.10.2022 (обновлено: 15:13 04.10.2022)
 
Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов

Украина с февраля арестовала активы россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов

© Иллюстрация РИА НовостиГривны, рубли и доллары
Гривны, рубли и доллары - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Гривны, рубли и доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится в заявлении Бюро экономической безопасности Украины, опубликованном на сайте кабмина.
"Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов) и другие", - отмечается в заявлении.
Также заявлено, что недавно Бюро экономической безопасности Украины согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Белоруссией, рекомендованных к включению в санкционные списки.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:13
На Украине национализируют сеть магазинов под предлогом связей с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияБелоруссия
 
 
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