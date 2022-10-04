https://ria.ru/20221004/arest-1821448024.html

Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов

Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов - РИА Новости, 04.10.2022

Киев заявил об аресте активов россиян и белорусов на 1,2 миллиарда долларов

Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:03

2022-10-04T15:03

2022-10-04T15:13

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

белоруссия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Украина с февраля арестовала активы российских и белорусских физических и юридических лиц на сумму 44 миллиарда гривен (около 1,2 миллиарда долларов), говорится в заявлении Бюро экономической безопасности Украины, опубликованном на сайте кабмина."Среди наиболее весомых арестованных активов: вагоны и товарно-материальные ценности в вагонах на сумму около 19 миллиардов гривен (около 500 миллионов долларов), активы финансовых учреждений на сумму 12,8 миллиардов гривен (около 350 миллионов долларов), активы сети АЗС, которые оцениваются примерно в 2 миллиарда гривен (около 54 миллионов долларов), несколько торговых центров стоимостью в 1,3 миллиарда гривен (около 35 миллионов долларов) и другие", - отмечается в заявлении.Также заявлено, что недавно Бюро экономической безопасности Украины согласовало с соответствующими государственными органами 23 юридических лица, связанных с Россией и Белоруссией, рекомендованных к включению в санкционные списки.

https://ria.ru/20221003/ukraina-1821222289.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, россия, белоруссия