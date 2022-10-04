20:20 04.10.2022 (обновлено: 21:15 04.10.2022)
ВКонтакте, Better и "Благополучие животных" запускают акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запустили во Всемирный день защиты животных совместную акцию #отвечаюзахвост, цель которой — напоминание о том, что за животных, в том числе бездомных, всегда несут ответственность люди.
По результатам опроса членов Ассоциации "Благополучие животных", которыми являются 67 приютов, фондов и общественных организаций из 27 регионов России, более половины собак на улицах — это бывшие домашние животные, которых выбросили или потеряли. При этом в большинстве случаев безответственное поведение людей по отношению к животным возникает не из злого умысла, а по незнанию и элементарному непониманию общей ситуации.
Организаторы акции подготовили информационные карточки-подсказки, благодаря которым видно, как проблему безнадзорных животных можно решать в России, откуда вообще берутся бездомные животные, как жить с ними мирно и можно ли им как-то помочь.
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
1 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
2 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
3 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
4 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
5 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
© Ассоциация "Благополучие животных"Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
6 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
1 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
2 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
3 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
4 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
5 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
6 из 6
Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запускают во Всемирный день животных совместную акцию #отвечаюзахвост
© Ассоциация "Благополучие животных"
Акция продлится с 4 по 9 октября. Принять в ней участие и поддержать ответственный подход к содержанию домашних животных может любой желающий. Чтобы присоединиться к акции #отвечаюзахвост во ВКонтакте нужно сделать репост с хэштегами и поделиться с друзьями информацией о защите животных.
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