https://ria.ru/20221004/aktsiya-1821551641.html

ВКонтакте, Better и "Благополучие животных" запускают акцию #отвечаюзахвост

ВКонтакте, Better и "Благополучие животных" запускают акцию #отвечаюзахвост - РИА Новости, 04.10.2022

ВКонтакте, Better и "Благополучие животных" запускают акцию #отвечаюзахвост

, цель которой — напоминание о том, что за животных, в том числе бездомных, всегда несут ответственность люди. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:20

2022-10-04T20:20

2022-10-04T21:15

общество

россия

животные

бездомные животные

домашние животные

благотворительность

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Ассоциация "Благополучие животных" и ВКонтакте при поддержке агентства "Better" запустили во Всемирный день защиты животных совместную акцию #отвечаюзахвост, цель которой — напоминание о том, что за животных, в том числе бездомных, всегда несут ответственность люди.По результатам опроса членов Ассоциации "Благополучие животных", которыми являются 67 приютов, фондов и общественных организаций из 27 регионов России, более половины собак на улицах — это бывшие домашние животные, которых выбросили или потеряли. При этом в большинстве случаев безответственное поведение людей по отношению к животным возникает не из злого умысла, а по незнанию и элементарному непониманию общей ситуации.Организаторы акции подготовили информационные карточки-подсказки, благодаря которым видно, как проблему безнадзорных животных можно решать в России, откуда вообще берутся бездомные животные, как жить с ними мирно и можно ли им как-то помочь.Акция продлится с 4 по 9 октября. Принять в ней участие и поддержать ответственный подход к содержанию домашних животных может любой желающий. Чтобы присоединиться к акции #отвечаюзахвост во ВКонтакте нужно сделать репост с хэштегами и поделиться с друзьями информацией о защите животных.

https://ria.ru/20221004/zhivotnye-1821321447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, животные, бездомные животные, домашние животные, благотворительность