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СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке
СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке
Россия может усилить позиции в Африке даже в традиционных сферах влияния Парижа, несмотря на конфликт на Украине и утверждения об изоляции Москвы, пишет газета... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T17:56
2022-10-04T18:32
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Россия может усилить позиции в Африке даже в традиционных сферах влияния Парижа, несмотря на конфликт на Украине и утверждения об изоляции Москвы, пишет газета Monde со ссылкой на французского чиновника.Тридцатого сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов."Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем более бдительными нам придется быть на африканском фронте", - приводит газета слова чиновника.Ранее Центральноафриканская Республика уведомила ООН, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4 тысячи 135.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
https://ria.ru/20221003/burkina-faso-1821142925.html
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в мире, украина, франция, россия, оон, мид франции‎
В мире, Украина, Франция, Россия, ООН, МИД Франции‎
17:56 04.10.2022 (обновлено: 18:32 04.10.2022)
 
СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке

Le Monde: Россия может усилить позиции в Африке в традиционных сферах влияния Франции

© AP Photo / Sophie GarciaПротестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу
Протестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Sophie Garcia
Протестующие, требующие отставки президента Роша Марка Кристиана Каборе, на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Россия может усилить позиции в Африке даже в традиционных сферах влияния Парижа, несмотря на конфликт на Украине и утверждения об изоляции Москвы, пишет газета Monde со ссылкой на французского чиновника.
Тридцатого сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов.
Представитель военных во время телеобращения в студии в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 13:29
Ситуация в Буркина-Фасо успокаивается, заявили в МИД России
"Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем более бдительными нам придется быть на африканском фронте", - приводит газета слова чиновника.
Ранее Центральноафриканская Республика уведомила ООН, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4 тысячи 135.
Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 13:32
Путин и президент Мали подтвердили настрой на взаимодействие
 
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