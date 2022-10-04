https://ria.ru/20221004/afrika-1821518262.html

СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке

СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: во Франции испугались усиления позиций России в Африке

Россия может усилить позиции в Африке даже в традиционных сферах влияния Парижа, несмотря на конфликт на Украине и утверждения об изоляции Москвы, пишет газета... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T17:56

2022-10-04T17:56

2022-10-04T18:32

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ПАРИЖ, 4 окт - РИА Новости. Россия может усилить позиции в Африке даже в традиционных сферах влияния Парижа, несмотря на конфликт на Украине и утверждения об изоляции Москвы, пишет газета Monde со ссылкой на французского чиновника.Тридцатого сентября СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибраимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции в стране, роспуске правительства и закрытии границ. Агентство Франс Пресс передавало, что во второй половине дня 1 октября у здания посольства Франции начался пожар. Кроме того, агентство добавило, что пожар также вспыхнул перед зданием французского института в городе Бобо-Диуласо. МИД Франции осудил нападение на здание дипмиссии и призвал обеспечить безопасность французских дипломатов."Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем более бдительными нам придется быть на африканском фронте", - приводит газета слова чиновника.Ранее Центральноафриканская Республика уведомила ООН, что планирует расширить число российских инструкторов, которые будут привлечены для работы в стране, на 3 тысячи человек, таким образом их число может составить 4 тысячи 135.Военные в Мали 24 мая 2021 года арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о намерении провести президентские и парламентские выборы в 2022 году, однако затем власти решили перенести выборы на более поздний срок по соображениям безопасности.

https://ria.ru/20221003/burkina-faso-1821142925.html

https://ria.ru/20221004/mali-1821401719.html

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