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Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве

Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве - РИА Новости, 06.10.2022

Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве

Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве до середины октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-03T14:09

2022-10-03T14:09

2022-10-06T15:10

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве до середины октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Приём заявок на участие в конкурсе открыли в Москве 17 августа. В конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате"."Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" продлен до 14 октября 2022 года. Конкурс полезных для горожан экологических проектов проводится в Москве уже в пятый раз. Его организатором выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония награждения лауреатов состоится в октябре 2022 года в рамках дискуссионной экспертной площадки "Климатические диалоги".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, общество