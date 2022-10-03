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Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
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Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве
Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве - РИА Новости, 06.10.2022
Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве
Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве до середины октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-03T14:09
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве до середины октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Приём заявок на участие в конкурсе открыли в Москве 17 августа. В конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате"."Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" продлен до 14 октября 2022 года. Конкурс полезных для горожан экологических проектов проводится в Москве уже в пятый раз. Его организатором выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что церемония награждения лауреатов состоится в октябре 2022 года в рамках дискуссионной экспертной площадки "Климатические диалоги".
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москва, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Общество
14:09 03.10.2022 (обновлено: 15:10 06.10.2022)
 

Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве

© Фото : Департамент природопользования Москвы / ВКонтактеНаграда конкурса "Лидер климатического развития"
Награда конкурса Лидер климатического развития - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Департамент природопользования Москвы / ВКонтакте
Награда конкурса "Лидер климатического развития"
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Прием заявок на конкурс "Лидер климатического развития" продлили в Москве до середины октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Приём заявок на участие в конкурсе открыли в Москве 17 августа. В конкурсе 6 номинаций: "Бизнес: производим с пользой для климата и экологии", "Ответственное потребление: сохраняя климат", "Учимся беречь: информационные проекты", "Климатические инновации", "Регионы и города. Адаптируя территорию", "Дети: с заботой о климате".
"Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" продлен до 14 октября 2022 года. Конкурс полезных для горожан экологических проектов проводится в Москве уже в пятый раз. Его организатором выступает департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония награждения лауреатов состоится в октябре 2022 года в рамках дискуссионной экспертной площадки "Климатические диалоги".
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:50Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Прием заявок на участие в конкурсе "Лидер климатического развития" открыли
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыОбщество
 
 
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