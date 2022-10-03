https://ria.ru/20221003/zastroyschiki-1821109827.html

Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет

Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет - РИА Новости, 03.10.2022

Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила рост активности девелоперов в Москве, свидетельством чему стал рост количества запросов в ведомство на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:53

2022-10-03T11:53

2022-10-03T11:53

москомархитектура

москва

жилье

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила рост активности девелоперов в Москве, свидетельством чему стал рост количества запросов в ведомство на предоставление госуслуг в сфере строительства.Как сообщила она, за восемь месяцев 2022 года количество таких обращений в Москомархитектуру в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19% - до 38,2 тысячи.Значительно реже, по ее словам, в ведомство в текущем году обращались за согласованием дизайн-проекта размещения вывесок – немногим более 900 раз."Совсем недавно комитет стал оказывать такую услугу как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Таких заявок всего поступило 17", – добавила глава Москомархитектуры.

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москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москомархитектура, москва, жилье