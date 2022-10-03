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Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет - РИА Новости, 03.10.2022
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Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет
Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет - РИА Новости, 03.10.2022
Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила рост активности девелоперов в Москве, свидетельством чему стал рост количества запросов в ведомство на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:53
2022-10-03T11:53
москомархитектура
москва
жилье
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила рост активности девелоперов в Москве, свидетельством чему стал рост количества запросов в ведомство на предоставление госуслуг в сфере строительства.Как сообщила она, за восемь месяцев 2022 года количество таких обращений в Москомархитектуру в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19% - до 38,2 тысячи.Значительно реже, по ее словам, в ведомство в текущем году обращались за согласованием дизайн-проекта размещения вывесок – немногим более 900 раз."Совсем недавно комитет стал оказывать такую услугу как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Таких заявок всего поступило 17", – добавила глава Москомархитектуры.
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москомархитектура, москва, жилье
Москомархитектура, Москва, Жилье
11:53 03.10.2022
 

Глава Москомархитектуры Княжевская: активность застройщиков в Москве растет

© МоскомархитектураЮлиана Княжевская
Юлиана Княжевская
© Москомархитектура
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила рост активности девелоперов в Москве, свидетельством чему стал рост количества запросов в ведомство на предоставление госуслуг в сфере строительства.
Как сообщила она, за восемь месяцев 2022 года количество таких обращений в Москомархитектуру в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19% - до 38,2 тысячи.
"Активность застройщиков в Москве растет – об этом свидетельствует возросшее количество поступивших запросов на предоставление различных госуслуг в сфере строительства. Традиционно самой запрашиваемой госуслугой стала подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) – за ними обращались более 7,5 тысяч раз", – сказала Княжевская.
Значительно реже, по ее словам, в ведомство в текущем году обращались за согласованием дизайн-проекта размещения вывесок – немногим более 900 раз.
"Совсем недавно комитет стал оказывать такую услугу как согласование проекта изменения архитектурного решения нежилых зданий и оформление заключения о выполненных работах по изменению этих решений. Таких заявок всего поступило 17", – добавила глава Москомархитектуры.
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