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Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей - РИА Новости, 03.10.2022
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Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей
Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей - РИА Новости, 03.10.2022
Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей
В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:42
2022-10-03T08:42
в мире
владимир рогов
владимир путин
запорожская область
россия
донецкая народная республика
референдумы на освобожденных территориях
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье."Однозначно, будет возвращен контроль над всей административной границей Запорожской области. Никто наших соотечественников в беде не оставит. Националистический режим падет. После освобождения там также пройдет референдум, чтобы все жители Запорожской области могли быть сопричастны к воссоединению нашего региона с Россией", - сказал Рогов агентству.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях
08:42 03.10.2022
 
Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей

Власти Запорожской области пообещали вернуть контроль над всей административной границей

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе
Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье.
"Однозначно, будет возвращен контроль над всей административной границей Запорожской области. Никто наших соотечественников в беде не оставит. Националистический режим падет. После освобождения там также пройдет референдум, чтобы все жители Запорожской области могли быть сопричастны к воссоединению нашего региона с Россией", - сказал Рогов агентству.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 18:17
В ГД внесли проект закона о принятии Запорожской области в состав России
 
В миреВладимир РоговВладимир ПутинЗапорожская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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