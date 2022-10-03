https://ria.ru/20221003/zaporozhskaya-1821066872.html

Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей

Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей - РИА Новости, 03.10.2022

Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей

В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:42

2022-10-03T08:42

2022-10-03T08:42

в мире

владимир рогов

владимир путин

запорожская область

россия

донецкая народная республика

референдумы на освобожденных территориях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье."Однозначно, будет возвращен контроль над всей административной границей Запорожской области. Никто наших соотечественников в беде не оставит. Националистический режим падет. После освобождения там также пройдет референдум, чтобы все жители Запорожской области могли быть сопричастны к воссоединению нашего региона с Россией", - сказал Рогов агентству.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20221002/zakon-1821013530.html

запорожская область

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в мире, владимир рогов, владимир путин, запорожская область, россия, донецкая народная республика, референдумы на освобожденных территориях