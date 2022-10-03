Администрация Запорожской области пообещала вернуть контроль над границей
Власти Запорожской области пообещали вернуть контроль над всей административной границей
© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе
Военнослужащий ВС РФ выступает перед жителями Запорожья во время общенародного съезда по вопросу проведения референдума о вступлении в Россию в ДК Железнодорожников в Мелитополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости. В Запорожской области будет возвращен контроль над всей административной границей, украинской армии на территории региона не будет, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. На сегодня под контролем украинских войск остается часть территории Запорожской области и областной центр – город Запорожье.
"Однозначно, будет возвращен контроль над всей административной границей Запорожской области. Никто наших соотечественников в беде не оставит. Националистический режим падет. После освобождения там также пройдет референдум, чтобы все жители Запорожской области могли быть сопричастны к воссоединению нашего региона с Россией", - сказал Рогов агентству.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.