https://ria.ru/20221003/zakon-1821192714.html
ГД приняла конституционный закон о принятии Запорожской области в Россию
ГД приняла конституционный закон о принятии Запорожской области в Россию - РИА Новости, 03.10.2022
ГД приняла конституционный закон о принятии Запорожской области в Россию
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:00
2022-10-03T16:00
2022-10-03T18:54
запорожская область
россия
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
политика
владимир путин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии Запорожской области в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.
https://ria.ru/20221003/dnr-1821192193.html
запорожская область
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях, политика, владимир путин, донецкая народная республика
Запорожская область, Россия, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Политика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика
16:00 03.10.2022 (обновлено: 18:54 03.10.2022)
ГД приняла конституционный закон о принятии Запорожской области в Россию
Госдума приняла конституционный закон о принятии Запорожской области в состав России