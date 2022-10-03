https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821095302.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов натовского калибра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:01

2022-10-03T11:01

2022-10-03T11:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов натовского калибра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении центра в его Telegram-канале.В Совместном центре добавили, что в 10.05 мск и 10.15 мск украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html

https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821077412.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато