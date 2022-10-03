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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821095302.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов натовского калибра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:01
2022-10-03T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов натовского калибра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении центра в его Telegram-канале.В Совместном центре добавили, что в 10.05 мск и 10.15 мск украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html
https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821077412.html
донецк (днр)
ясиноватая
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в мире, владимир путин, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО
11:01 03.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР: ВСУ обстреляло Донецк и Ясиноватую 16 снарядами калибра НАТО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 16 снарядов натовского калибра, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 09.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 09.45 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении центра в его Telegram-канале.
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:52Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
В Совместном центре добавили, что в 10.05 мск и 10.15 мск украинские войска вновь обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую, выпустив восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:38Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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