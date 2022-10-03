https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821077412.html

Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии

Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022

Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии

Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:38

2022-10-03T09:38

2022-10-03T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики ДНР."В 7.30 в результате очередного обстрела обесточено 11 трансформаторных подстанций, школа, детский сад, 2245 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство сообщает, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html

донецкая народная республика

ясиноватая

россия

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в мире, жкх, донецкая народная республика, ясиноватая, россия, министерство угля и энергетики днр