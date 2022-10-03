Рейтинг@Mail.ru
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/yasinovataya-1821077412.html
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии
Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:38
2022-10-03T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
ясиноватая
россия
министерство угля и энергетики днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_348:564:2985:2047_1920x0_80_0_0_c7019fe8b37acc3bf3d264d0e2030298.jpg
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики ДНР."В 7.30 в результате очередного обстрела обесточено 11 трансформаторных подстанций, школа, детский сад, 2245 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство сообщает, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html
донецкая народная республика
ясиноватая
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787036156_942:520:2977:2047_1920x0_80_0_0_673083a0c390e7ea3a36a6ae41e6a907.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жкх, донецкая народная республика, ясиноватая, россия, министерство угля и энергетики днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Россия, Министерство угля и энергетики ДНР
09:38 03.10.2022
 
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии

Министерство ДНР: более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики ДНР.
"В 7.30 в результате очередного обстрела обесточено 11 трансформаторных подстанций, школа, детский сад, 2245 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Ведомство сообщает, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 08:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяРоссияМинистерство угля и энергетики ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала