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Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии
Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:38
2022-10-03T09:38
2022-10-03T09:38
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецкая народная республика
ясиноватая
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министерство угля и энергетики днр
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Более 2 тысяч абонентов, в том числе школа и детский сад, остались без электроэнергии в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны украинских войск, сообщило в понедельник министерство угля и энергетики ДНР."В 7.30 в результате очередного обстрела обесточено 11 трансформаторных подстанций, школа, детский сад, 2245 бытовых абонентов Ясиноватского РЭС", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство сообщает, что аварийно-восстановительные работы будут проводиться, как только позволит обстановка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, Россия, Министерство угля и энергетики ДНР
Более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии
Министерство ДНР: более двух тысяч абонентов в Ясиноватой остались без электроэнергии