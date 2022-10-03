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Заключение мирного договора с Японией пока невозможно, заявил эксперт - РИА Новости, 03.10.2022
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Заключение мирного договора с Японией пока невозможно, заявил эксперт
Заключение мирного договора с Японией пока невозможно, заявил эксперт - РИА Новости, 03.10.2022
Заключение мирного договора с Японией пока невозможно, заявил эксперт
Заключение мирного договора между Россией и Японией в обозримой перспективе невозможно из-за позиции Токио: японская сторона участвует в гибридной войне с... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:34
2022-10-03T16:34
в мире
фумио кисида
япония
россия
институт дальнего востока ран
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заключение мирного договора между Россией и Японией в обозримой перспективе невозможно из-за позиции Токио: японская сторона участвует в гибридной войне с Россией и продолжает расширять санкции, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор."Япония на нас обрушила санкции, объявила экономическую и политическую войны, участвует в гибридной войне с Россией как член коллективного Запада... Мягко говоря, здесь неувязочка: мол, мы вас будем "дубасить" своими санкциями по поводу Украины, но несмотря на это, вы все-таки давайте острова возвращайте и заключайте с нами мирный договор. Такой у Японии подход - мы вас бьем, а вы терпите, мы вас будем сильнее бить, может, это побудит вас к тому, чтобы вернуть нам острова, заключить мирный договор и сделать из Японии хоть не друга, но партнера нормального. Это называется "логика по-японски", - сказал Кистанов.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821119329.html
https://ria.ru/20220930/ssha-1820624233.html
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в мире, фумио кисида, япония, россия, институт дальнего востока ран
В мире, Фумио Кисида, Япония, Россия, Институт Дальнего Востока РАН
16:34 03.10.2022
 
Заключение мирного договора с Японией пока невозможно, заявил эксперт

Японист Кистанов: заключение мирного договора с Токио пока невозможно из-за их позиции

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПереговоры России и Японии. Архивное фото
Переговоры России и Японии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Переговоры России и Японии. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Заключение мирного договора между Россией и Японией в обозримой перспективе невозможно из-за позиции Токио: японская сторона участвует в гибридной войне с Россией и продолжает расширять санкции, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины, Япония твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор.
Ветераны имперских Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков
"Япония на нас обрушила санкции, объявила экономическую и политическую войны, участвует в гибридной войне с Россией как член коллективного Запада... Мягко говоря, здесь неувязочка: мол, мы вас будем "дубасить" своими санкциями по поводу Украины, но несмотря на это, вы все-таки давайте острова возвращайте и заключайте с нами мирный договор. Такой у Японии подход - мы вас бьем, а вы терпите, мы вас будем сильнее бить, может, это побудит вас к тому, чтобы вернуть нам острова, заключить мирный договор и сделать из Японии хоть не друга, но партнера нормального. Это называется "логика по-японски", - сказал Кистанов.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году - ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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В миреФумио КисидаЯпонияРоссияИнститут Дальнего Востока РАН
 
 
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