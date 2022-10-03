https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821193504.html

Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море

Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море - РИА Новости, 03.10.2022

Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море

Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

2022-10-03T16:04

в мире

япония

китай

восточно-китайское море

мид японии‎

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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что МИД Японии заявил протест в связи с тем, что на установке, построенной на китайской стороне от линии разграничения оборудования, появились признаки горения газа. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси передал протест через посольство Китая в Японии.В июне Япония заявляла протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море за разделительной линией между Японией и Китаем. На установке было размещено буровое оборудование.КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.

https://ria.ru/20220929/rassledovanie-1820234998.html

https://ria.ru/20220903/vostok-2022-1814174422.html

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китай

восточно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, китай, восточно-китайское море, мид японии‎