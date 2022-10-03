https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821193504.html
Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море
Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море - РИА Новости, 03.10.2022
Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море
Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
2022-10-03T16:04
в мире
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мид японии
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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо.Отмечается, что МИД Японии заявил протест в связи с тем, что на установке, построенной на китайской стороне от линии разграничения оборудования, появились признаки горения газа. Глава департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси передал протест через посольство Китая в Японии.В июне Япония заявляла протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море за разделительной линией между Японией и Китаем. На установке было размещено буровое оборудование.КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.
https://ria.ru/20220929/rassledovanie-1820234998.html
https://ria.ru/20220903/vostok-2022-1814174422.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, китай, восточно-китайское море, мид японии
В мире, Япония, Китай, Восточно-Китайское море, МИД Японии
Япония заявила протест КНР из-за разработки газа в Восточно-китайском море
Япония заявила протест Китаю из-за односторонней разработки газа в Восточно-китайском море
ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония заявила протест Китаю в связи с односторонней разработкой газового месторождения, расположенного в Восточно-китайском море, сообщило агентство Киодо.
Отмечается, что МИД Японии
заявил протест в связи с тем, что на установке, построенной на китайской стороне от линии разграничения оборудования, появились признаки горения газа. Глава департамента Азии
и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси передал протест через посольство Китая в Японии.
В июне Япония заявляла протест Китаю в связи с завершением строительства буровой установки в Восточно-Китайском море за разделительной линией между Японией и Китаем. На установке было размещено буровое оборудование.
КНР ведет бурение газовых месторождений на установках в Восточно-Китайском море в районе, где обе страны не пришли к окончательной договоренности о границе. Япония считает, что линия проходит по границе ее исключительной экономической зоны, Китай настаивает на том, что его исключительная экономическая зона простирается до Окинавской впадины.
Обнаруженная в мае этого года Японией буровая вышка является уже 17-й, построенной Китаем в этом районе. Токио
считает, что Китай в одностороннем порядке ведет разработку газового месторождения, которое лежит на границе между двумя странами и на которое в равной степени претендует и Япония.
В 2008 году Япония и Китай договорились о совместной разработке месторождений, которые находятся в спорном районе, и приступили к переговорам по конкретному воплощению соглашения. Однако после столкновения китайского рыболовецкого траулера с кораблем японской службы безопасности на море рядом со спорными островами Сэнкаку в 2010 году, переговоры были прерваны китайской стороной.