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Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022
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Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков
Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022
Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о заключении мирного договора с Японией. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:29
2022-10-03T15:30
в мире
япония
россия
украина
фумио кисида
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о заключении мирного договора с Японией.Так он прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который в программной речи на открытии сессии парламента говорил, в частности, о том, что Токио твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины."Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что Япония заняла место в ряду других западных стран и сама превратилась в недружественную для России страну, что не позволяет вести переговоры.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/kurily-1784951438.html
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в мире, япония, россия, украина, фумио кисида, дмитрий песков
В мире, Япония, Россия, Украина, Фумио Кисида, Дмитрий Песков
12:29 03.10.2022 (обновлено: 15:30 03.10.2022)
 
Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков

Песков назвал переговоры по мирному договору с Японией невозможными в нынешних условиях

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских Вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о заключении мирного договора с Японией.
Так он прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который в программной речи на открытии сессии парламента говорил, в частности, о том, что Токио твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины.
"Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Япония заняла место в ряду других западных стран и сама превратилась в недружественную для России страну, что не позволяет вести переговоры.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
22 апреля, 16:19Сказано в эфире
Фиговые листы. Япония вновь признала Курилы "незаконно оккупированными"
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
09:39
Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида
 
В миреЯпонияРоссияУкраинаФумио КисидаДмитрий Песков
 
 
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