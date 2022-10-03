https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821119329.html

Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков

Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков - РИА Новости, 03.10.2022

Переговоры с Японией о заключении мира сейчас невозможны, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о заключении мирного договора с Японией. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:29

2022-10-03T12:29

2022-10-03T15:30

в мире

япония

россия

украина

фумио кисида

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность переговоров о заключении мирного договора с Японией.Так он прокомментировал заявление премьер-министра Фумио Кисиды, который в программной речи на открытии сессии парламента говорил, в частности, о том, что Токио твердо придерживается курса решить территориальную проблему и заключить мирный договор, несмотря на сложные отношения с Россией из-за Украины."Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным", — сказал Песков журналистам.Он добавил, что Япония заняла место в ряду других западных стран и сама превратилась в недружественную для России страну, что не позволяет вести переговоры.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/kurily-1784951438.html

https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821077546.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, россия, украина, фумио кисида, дмитрий песков