https://ria.ru/20221003/yaponiya-1821077546.html

Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида

Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида - РИА Новости, 03.10.2022

Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида

Япония продолжит курс на санкции в отношении России и на помощь Украине, сказал в программной речи в парламенте премьер-министр страны Фумио Кисида. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:39

2022-10-03T09:39

2022-10-03T09:39

в мире

россия

япония

украина

нато

владимир путин

фумио кисида

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782488337_0:124:2678:1630_1920x0_80_0_0_48bba4de96f1689daeb0fb8b9609906e.jpg

ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония продолжит курс на санкции в отношении России и на помощь Украине, сказал в программной речи в парламенте премьер-министр страны Фумио Кисида."Прошло уже полгода с начала (спецоперации)... Вызывает опасения то, что из-за попыток аннексии, частичной мобилизации ситуация может войти в новую стадию. Насилие России расшатывает основы мирового правопорядка. Мы твердо продолжим санкции против России и помощь Украине", - сказал Кисида.Внеочередная 210-я сессия парламента открылась в Японии в понедельник. На ней выступил премьер-министр Кисида с программной речью. Сессия продлится 69 дней до 10 декабря.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220927/yaponiya-1819769502.html

https://ria.ru/20220922/svpd-1818582627.html

https://ria.ru/20220930/yaponiya-1820490285.html

россия

япония

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, япония, украина, нато, владимир путин, фумио кисида, сергей лавров