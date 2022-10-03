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Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида - РИА Новости, 03.10.2022
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Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида
Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида - РИА Новости, 03.10.2022
Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида
Япония продолжит курс на санкции в отношении России и на помощь Украине, сказал в программной речи в парламенте премьер-министр страны Фумио Кисида. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:39
2022-10-03T09:39
в мире
россия
япония
украина
нато
владимир путин
фумио кисида
сергей лавров
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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония продолжит курс на санкции в отношении России и на помощь Украине, сказал в программной речи в парламенте премьер-министр страны Фумио Кисида."Прошло уже полгода с начала (спецоперации)... Вызывает опасения то, что из-за попыток аннексии, частичной мобилизации ситуация может войти в новую стадию. Насилие России расшатывает основы мирового правопорядка. Мы твердо продолжим санкции против России и помощь Украине", - сказал Кисида.Внеочередная 210-я сессия парламента открылась в Японии в понедельник. На ней выступил премьер-министр Кисида с программной речью. Сессия продлится 69 дней до 10 декабря.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, япония, украина, нато, владимир путин, фумио кисида, сергей лавров
В мире, Россия, Япония, Украина, НАТО, Владимир Путин, Фумио Кисида, Сергей Лавров
09:39 03.10.2022
 
Япония продолжит курс на помощь Украине, заявил Кисида

Кисида заявил, что Япония продолжит курс на санкции против России и на помощь Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 3 окт – РИА Новости. Япония продолжит курс на санкции в отношении России и на помощь Украине, сказал в программной речи в парламенте премьер-министр страны Фумио Кисида.
"Прошло уже полгода с начала (спецоперации)... Вызывает опасения то, что из-за попыток аннексии, частичной мобилизации ситуация может войти в новую стадию. Насилие России расшатывает основы мирового правопорядка. Мы твердо продолжим санкции против России и помощь Украине", - сказал Кисида.
Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин
27 сентября, 13:37
Российский посол подтвердил вызов в МИД Японии из-за задержания консула
Внеочередная 210-я сессия парламента открылась в Японии в понедельник. На ней выступил премьер-министр Кисида с программной речью. Сессия продлится 69 дней до 10 декабря.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 04:53
Лидеры Японии и Ирана обсудили сотрудничество стран и ситуацию вокруг СВПД
Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Консул генерального консульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори в Международном аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 05:38
Япония рассматривает ответные меры на высылку своего дипломата
 
В миреРоссияЯпонияУкраинаНАТОВладимир ПутинФумио КисидаСергей Лавров
 
 
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