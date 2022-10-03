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В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации
В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации
Мероприятия частичной мобилизации в Якутии продолжаются, информация в ряде СМИ об ее окончании в регионе ошибочна, сообщает пресс-служба Восточного военного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:10
2022-10-03T07:10
айсен николаев
россия
хабаровский край
частичная мобилизация в россии
общество
безопасность
армия
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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Мероприятия частичной мобилизации в Якутии продолжаются, информация в ряде СМИ об ее окончании в регионе ошибочна, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Как отметили в ведомстве, в ряде российских СМИ прошла информация об окончании в Якутии призыва граждан в рамках частичной мобилизации."На сегодняшний день в Республике (Саха) Якутия мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации продолжаются. Они еще не завершены… Информация об окончании… ошибочна", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в Хабаровском крае на одном из полигонов организована подготовка мобилизованных военнослужащих запаса из Якутии. В программу подготовки включены боевые стрельбы, тактико-огневые упражнения. Занятия проходят и в ночное время.Ранее глава республики Айсен Николаев заявил, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до 29 сентября, а в ряде районов план уже выполнен.Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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айсен николаев, россия, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность, армия
Айсен Николаев, Россия, Хабаровский край, Частичная мобилизация в России, Общество, Безопасность, Армия
07:10 03.10.2022
 
В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации

В Восточном военном округе заявили о продолжении частичной мобилизации в Якутии

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкВоенные билеты призывников
Военные билеты призывников - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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Военные билеты призывников . Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Мероприятия частичной мобилизации в Якутии продолжаются, информация в ряде СМИ об ее окончании в регионе ошибочна, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Как отметили в ведомстве, в ряде российских СМИ прошла информация об окончании в Якутии призыва граждан в рамках частичной мобилизации.
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"На сегодняшний день в Республике (Саха) Якутия мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации продолжаются. Они еще не завершены… Информация об окончании… ошибочна", - рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в Хабаровском крае на одном из полигонов организована подготовка мобилизованных военнослужащих запаса из Якутии. В программу подготовки включены боевые стрельбы, тактико-огневые упражнения. Занятия проходят и в ночное время.
"После завершения подготовки, подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также будут действовать в составе подразделений резерва и усиления", - говорится в сообщении.
Ранее глава республики Айсен Николаев заявил, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до 29 сентября, а в ряде районов план уже выполнен.
Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Айсен НиколаевРоссияХабаровский крайЧастичная мобилизация в РоссииОбществоБезопасностьАрмия
 
 
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