https://ria.ru/20221003/yakutiya-1821060903.html

В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации

В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

В Якутии продолжаются мероприятия частичной мобилизации

Мероприятия частичной мобилизации в Якутии продолжаются, информация в ряде СМИ об ее окончании в регионе ошибочна, сообщает пресс-служба Восточного военного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:10

2022-10-03T07:10

2022-10-03T07:10

айсен николаев

россия

хабаровский край

частичная мобилизация в россии

общество

безопасность

армия

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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Мероприятия частичной мобилизации в Якутии продолжаются, информация в ряде СМИ об ее окончании в регионе ошибочна, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.Как отметили в ведомстве, в ряде российских СМИ прошла информация об окончании в Якутии призыва граждан в рамках частичной мобилизации."На сегодняшний день в Республике (Саха) Якутия мероприятия призыва граждан в рамках частичной мобилизации продолжаются. Они еще не завершены… Информация об окончании… ошибочна", - рассказали в пресс-службе.Там добавили, что в Хабаровском крае на одном из полигонов организована подготовка мобилизованных военнослужащих запаса из Якутии. В программу подготовки включены боевые стрельбы, тактико-огневые упражнения. Занятия проходят и в ночное время.Ранее глава республики Айсен Николаев заявил, что частичная мобилизация в Якутии полностью завершится до 29 сентября, а в ряде районов план уже выполнен.Военный комиссар Якутии Александр Авдонин опроверг информацию о том, что мобилизованные граждане уже якобы начали участвовать в боевых действиях.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

россия

хабаровский край

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айсен николаев, россия, хабаровский край, частичная мобилизация в россии, общество, безопасность, армия