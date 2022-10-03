https://ria.ru/20221003/volontery-1821244710.html

"Волонтеры Подмосковья" соберут помощь для мобилизованных жителей

"Волонтеры Подмосковья" соберут помощь для мобилизованных жителей - РИА Новости, 03.10.2022

"Волонтеры Подмосковья" соберут помощь для мобилизованных жителей

"Волонтеры Подмосковья" запустили акцию по сбору продуктов питания и средств личной гигиены для мобилизованных жителей Московской области, участие в ней... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:16

2022-10-03T18:16

2022-10-03T18:16

московская область (подмосковье)

россия

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Волонтеры Подмосковья" запустили акцию по сбору продуктов питания и средств личной гигиены для мобилизованных жителей Московской области, участие в ней принимают волонтеры, неравнодушные жители региона и предприниматели", - сообщили в пресс-службе губернатора Московской области."В рамках акции "Доброе дело" волонтеры, предприниматели и неравнодушные жители региона собирают гумпомощь для мобилизованных граждан - продукты питания и средства личной гигиены. Они нужны во время ожидания оформления в военкоматах, по дороге в мобилизационные пункты, а также в период нахождения в них", - говорится в сообщении.По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, которые приводят в пресс-службе губернатора Подмосковья, на склад уже начали завозить консервы, воду и прочие товары."В эти выходные мы доставили 1,5 тысячи гигиенических наборов для наших мобилизованных, находящихся сегодня под Тверью" - добавила Швелидзе.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821231901.html

https://ria.ru/20221003/ekipirovka-1821233195.html

московская область (подмосковье)

россия

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московская область (подмосковье), россия, частичная мобилизация в россии