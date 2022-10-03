https://ria.ru/20221003/voennye-1821123105.html

В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым

В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 03.10.2022

В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:43

2022-10-03T12:43

2022-10-03T12:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

рамзан кадыров

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская Республика внесла большой вклад в проведение спецоперации, однако в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены, поэтому все-таки предпочтительно придерживаться сбалансированных и объективных оценок."Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал, внес очень большой вклад и продолжает вносить - вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведения специальной военной операции, и весьма героически и эффективно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Кадырова."Другое дело, конечно, что даже в тяжелые моменты эмоции все равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы все-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок. Но еще раз повторяю, заслуги Чеченской Республики очень большие в проведении специальной военной операции", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, рамзан кадыров, дмитрий песков