https://ria.ru/20221003/voennye-1821123105.html
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 03.10.2022
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:43
2022-10-03T12:43
2022-10-03T12:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
рамзан кадыров
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_0:128:1233:822_1920x0_80_0_0_92eff92bdfec119b19809d45506ec906.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская Республика внесла большой вклад в проведение спецоперации, однако в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены, поэтому все-таки предпочтительно придерживаться сбалансированных и объективных оценок."Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал, внес очень большой вклад и продолжает вносить - вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведения специальной военной операции, и весьма героически и эффективно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Кадырова."Другое дело, конечно, что даже в тяжелые моменты эмоции все равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы все-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок. Но еще раз повторяю, заслуги Чеченской Республики очень большие в проведении специальной военной операции", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220930/plen-1820653137.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775123999_10:0:1167:868_1920x0_80_0_0_f9564dec5370425ba1c85601a4713a67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, рамзан кадыров, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Рамзан Кадыров, Дмитрий Песков
В Кремле ответили на критику военных Рамзаном Кадыровым
В Кремле отметили вклад Чеченской республики и Рамзана Кадырова в проведение спецоперации
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой в адрес российских военных, заявил, что Чеченская Республика внесла большой вклад в проведение спецоперации, однако в тяжелые моменты эмоции должны быть исключены, поэтому все-таки предпочтительно придерживаться сбалансированных и объективных оценок.
"Весьма эмоциональный момент. Здесь, конечно, нужно сказать, что главы регионов имеют полномочия высказывать свою точку зрения, давать оценки. Это все-таки главы целых российских регионов, в том числе и Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, с самого начала специальной военной операции очень много сделал, внес очень большой вклад и продолжает вносить - вся республика продолжает вносить очень большой вклад в проведения специальной военной операции, и весьма героически и эффективно", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующее заявление Кадырова.
"Другое дело, конечно, что даже в тяжелые моменты эмоции все равно должны быть исключены из каких-либо оценок, поэтому мы все-таки предпочитаем придерживаться очень сбалансированных, объективных оценок. Но еще раз повторяю, заслуги Чеченской Республики очень большие в проведении специальной военной операции", - подчеркнул он.