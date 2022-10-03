https://ria.ru/20221003/vkontakte-1821115670.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых - РИА Новости, 03.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:14
2022-10-03T12:14
2022-10-03T12:15
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816130704_0:358:2730:1894_1920x0_80_0_0_0a40c3b392502485a0740e15f994202a.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратили на летний отдых. Варианты ответа были: меньше 50 тысяч; 50-100 тысяч; 100-200 тысяч; больше 200 тысяч. Также пользователи могли ответить, что они не отдыхали этим летом.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не были на отдыхе. Так проголосовали 54% опрошенных. На втором месте оказались те, кто потратили меньше 50 тысяч рублей — около 17% проголосовавших. Чуть больше 14% пользователей заплатили 50-100 тысяч рублей за летний отдых, а 100-200 тысяч — 8% пользователей. И всего 5% подписчиков потратили более 200 тысяч рублей. В комментариях пользователи отметили, что им необязательно тратить большие суммы на отдых. Достаточно просто выехать из города на природу.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816130704_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c85ecbbcc57c454b2b8f16c063a9f6d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте
12:14 03.10.2022 (обновлено: 12:15 03.10.2022)
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых
Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах на отдых в 2022 году
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратили на летний отдых. Варианты ответа были: меньше 50 тысяч; 50-100 тысяч; 100-200 тысяч; больше 200 тысяч. Также пользователи могли ответить, что они не отдыхали этим летом.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они не были на отдыхе. Так проголосовали 54% опрошенных. На втором месте оказались те, кто потратили меньше 50 тысяч рублей — около 17% проголосовавших. Чуть больше 14% пользователей заплатили 50-100 тысяч рублей за летний отдых, а 100-200 тысяч — 8% пользователей. И всего 5% подписчиков потратили более 200 тысяч рублей. В комментариях пользователи отметили, что им необязательно тратить большие суммы на отдых. Достаточно просто выехать из города на природу.