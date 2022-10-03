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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых - РИА Новости, 03.10.2022
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Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых - РИА Новости, 03.10.2022
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:14
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратили на летний отдых. Варианты ответа были: меньше 50 тысяч; 50-100 тысяч; 100-200 тысяч; больше 200 тысяч. Также пользователи могли ответить, что они не отдыхали этим летом.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не были на отдыхе. Так проголосовали 54% опрошенных. На втором месте оказались те, кто потратили меньше 50 тысяч рублей — около 17% проголосовавших. Чуть больше 14% пользователей заплатили 50-100 тысяч рублей за летний отдых, а 100-200 тысяч — 8% пользователей. И всего 5% подписчиков потратили более 200 тысяч рублей. В комментариях пользователи отметили, что им необязательно тратить большие суммы на отдых. Достаточно просто выехать из города на природу.
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60
353
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12:14 03.10.2022 (обновлено: 12:15 03.10.2022)
 
Пользователи ВКонтакте рассказали, сколько потратили на летний отдых

Пользователи ВКонтакте рассказали о тратах на отдых в 2022 году

© Фото : Unsplash/Sarang PandeПляж Гоа
Пляж Гоа - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Unsplash/Sarang Pande
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.

На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, сколько они потратили на летний отдых. Варианты ответа были: меньше 50 тысяч; 50-100 тысяч; 100-200 тысяч; больше 200 тысяч. Также пользователи могли ответить, что они не отдыхали этим летом.

В итоге большинство подписчиков ответили, что они не были на отдыхе. Так проголосовали 54% опрошенных. На втором месте оказались те, кто потратили меньше 50 тысяч рублей — около 17% проголосовавших. Чуть больше 14% пользователей заплатили 50-100 тысяч рублей за летний отдых, а 100-200 тысяч — 8% пользователей. И всего 5% подписчиков потратили более 200 тысяч рублей. В комментариях пользователи отметили, что им необязательно тратить большие суммы на отдых. Достаточно просто выехать из города на природу.
 
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