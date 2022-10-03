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СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа
СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа
Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщает газета Times. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:28
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владимир путин
украина
европа
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщает газета Times."Возможно, Британия объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество", - говорится в сообщении издания.В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами."Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества" - отмечает издание.Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более "сложной", чем предыдущая.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821054462.html
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владимир путин, украина, европа, россия
Владимир Путин, Украина, Европа, Россия
03:28 03.10.2022
 
СМИ: британский энергорегулятор заявил, что стране грозит дефицит газа

Times: британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа

© AP Photo / Cliff OwenРезервуар с сжиженным природным газом
Резервуар с сжиженным природным газом - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Cliff Owen
Резервуар с сжиженным природным газом. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британский энергорегулятор Ofgem заявил, что стране грозит дефицит газа на фоне энергетического кризиса, сообщает газета Times.
"Возможно, Британия объявит "чрезвычайную ситуацию в сфере поставок газа", в рамках которой поставки на некоторые газовые электростанции могут прекратиться, из-за чего они не смогут вырабатывать электричество", - говорится в сообщении издания.
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В связи с этим Ofgem указывает на то, что ряд газовых электростанций могут оказаться банкротами.
"Заявление, скорее всего, усилит страх перед плановыми отключениями электроэнергии, потому что Соединенное Королевство полагается на газовые электростанции для получения наибольшей доли поставок электричества" - отмечает издание.
Регулятор предполагает, что грядущая зима будет более "сложной", чем предыдущая.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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