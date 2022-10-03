https://ria.ru/20221003/velikobritaniya-1821054462.html

СМИ: в парламенте Британии есть желающие провести вотум недоверия Трасс

СМИ: в парламенте Британии есть желающие провести вотум недоверия Трасс - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ: в парламенте Британии есть желающие провести вотум недоверия Трасс

Член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:32

2022-10-03T02:32

2022-10-03T02:38

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Член британского парламента собирается написать письмо председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, передает агентство Блумберг.Телеканал Sky News ранее сообщал, что в британском парламенте предпринимаются шаги по этой мере из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны.Согласно правилам партии, премьер пользуется годовым иммунитетом от вотума недоверия. Однако член парламента надеется, что установки можно поменять, если достаточное количество депутатов последуют его примеру и направят письма."Тем не менее, достичь такого количества, которое бы вынудило Брейди действовать, <...> непросто", — отмечает агентство.Ранее глава минфина Квази Квартенг представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25 процентов с прежних 19 процентов. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6 процента, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Правительство Трасс столкнулось со шквалом критики.

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в мире, лиз трасс, великобритания