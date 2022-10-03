https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html

Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы

Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы - РИА Новости, 03.10.2022

Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы

Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:54

2022-10-03T17:54

2022-10-03T17:54

россия

польша

происшествия

сыктывкар

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России.Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с подельником задушили 14-летнюю девочку. Гуцан скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения, его идентифицировали как Гуцана и выдали России."На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда экстрадированный из Польши 49-летний Семен Гуцан признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пп."а", "н" ст.102 УК РСФСР). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221001/arest-1820860121.html

россия

польша

сыктывкар

республика коми

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, происшествия, сыктывкар, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)