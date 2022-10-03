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Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы - РИА Новости, 03.10.2022
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Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы - РИА Новости, 03.10.2022
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:54
2022-10-03T17:54
россия
польша
происшествия
сыктывкар
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России.Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с подельником задушили 14-летнюю девочку. Гуцан скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения, его идентифицировали как Гуцана и выдали России."На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда экстрадированный из Польши 49-летний Семен Гуцан признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пп."а", "н" ст.102 УК РСФСР). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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россия, польша, происшествия, сыктывкар, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Польша, Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
17:54 03.10.2022
 
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы

Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы в 1994 году

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России.
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с подельником задушили 14-летнюю девочку. Гуцан скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения, его идентифицировали как Гуцана и выдали России.
"На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда экстрадированный из Польши 49-летний Семен Гуцан признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пп."а", "н" ст.102 УК РСФСР). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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