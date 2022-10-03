https://ria.ru/20221003/ubiystvo-1821237433.html
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы - РИА Новости, 03.10.2022
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:54
2022-10-03T17:54
2022-10-03T17:54
россия
польша
происшествия
сыктывкар
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Суд в России приговорил к 12 года колонии Семена Гуцана, признанного виновным в убийстве школьницы в Коми 28 лет назад, сообщается на сайте СК России.Ранее сообщалось, что в ночь на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан с подельником задушили 14-летнюю девочку. Гуцан скрылся и был объявлен в международный розыск. В июне 2020 года в Польше был задержан гражданин с документами на имя Ивана Попа, 1970 года рождения, его идентифицировали как Гуцана и выдали России."На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей приговором суда экстрадированный из Польши 49-летний Семен Гуцан признан виновным в убийстве, совершенном из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору (пп."а", "н" ст.102 УК РСФСР). Подсудимому назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221001/arest-1820860121.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, польша, происшествия, сыктывкар, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Польша, Происшествия, Сыктывкар, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы
Выданному из Польши преступнику дали 12 лет колонии за убийство школьницы в 1994 году