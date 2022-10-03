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В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
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В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО
В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО
Суд бельгийского города Монс вынес в понедельник обвинительные приговоры в отношении членов международной преступной группировки, воровавших керосин,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:10
2022-10-03T15:14
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Суд бельгийского города Монс вынес в понедельник обвинительные приговоры в отношении членов международной преступной группировки, воровавших керосин, предназначенный для нужд штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщает бельгийский телеканал RTBF.По данным следствия, хищения осуществлялись в 2018-2019 годах опасным способом - злоумышленники сделали врезку в подземный трубопровод, питавший объект НАТО в Монсе. Они прорыли тоннель длинной 270 метров от трубопровода до специально снятого склада, куда украденное топливо поступало по трубе. Затем топливо грузили в автоцистерны и доставляли клиентам в разных европейских странах, в частности в Грецию.Следователи утверждают, что злоумышленники смогли похитить 2 миллиона литров топлива. Бельгия оценивает ущерб в почти 2,6 миллиона евро.Раскрыть преступление удалось летом 2019 года после поступившей жалобы от бельгийской трубопроводной компании на снижение давления в трубопроводе. В прокуратуре указывают, что деятельность подозреваемых представляла опасность для местного населения.Главного обвиняемого "российского происхождения" судили заочно и приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 240 тысяч евро. Гражданин Италии, также проходящий по этому делу как один из организаторов преступной схемы, был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 160 тысяч евро. Его адвокат на процессе сообщила, что подсудимый находится в Италии и намерен отбывать наказание у себя на родине.Еще один фигурант дела, гражданин Молдавии, по данным следствия, был владельцем складского помещения, в котором топливо разливалось для дальнейшей транспортировки.Двое охранников склада - выходцев из стран Восточной Европы - были приговорены к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения.Еще одного гражданина Италии – водителя фуры с краденным топливом - оправдали, так как именного его показания позволили следствию раскрыть преступление.
https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html
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в мире, италия, монс, бельгия, нато
В мире, Италия, Монс, Бельгия, НАТО
15:10 03.10.2022 (обновлено: 15:14 03.10.2022)
 
В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО

В Бельгии членам преступной группировки вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Суд бельгийского города Монс вынес в понедельник обвинительные приговоры в отношении членов международной преступной группировки, воровавших керосин, предназначенный для нужд штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщает бельгийский телеканал RTBF.
По данным следствия, хищения осуществлялись в 2018-2019 годах опасным способом - злоумышленники сделали врезку в подземный трубопровод, питавший объект НАТО в Монсе. Они прорыли тоннель длинной 270 метров от трубопровода до специально снятого склада, куда украденное топливо поступало по трубе. Затем топливо грузили в автоцистерны и доставляли клиентам в разных европейских странах, в частности в Грецию.
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Следователи утверждают, что злоумышленники смогли похитить 2 миллиона литров топлива. Бельгия оценивает ущерб в почти 2,6 миллиона евро.
Раскрыть преступление удалось летом 2019 года после поступившей жалобы от бельгийской трубопроводной компании на снижение давления в трубопроводе. В прокуратуре указывают, что деятельность подозреваемых представляла опасность для местного населения.
Главного обвиняемого "российского происхождения" судили заочно и приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 240 тысяч евро. Гражданин Италии, также проходящий по этому делу как один из организаторов преступной схемы, был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 160 тысяч евро. Его адвокат на процессе сообщила, что подсудимый находится в Италии и намерен отбывать наказание у себя на родине.
Еще один фигурант дела, гражданин Молдавии, по данным следствия, был владельцем складского помещения, в котором топливо разливалось для дальнейшей транспортировки.
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Еще одного гражданина Италии – водителя фуры с краденным топливом - оправдали, так как именного его показания позволили следствию раскрыть преступление.
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