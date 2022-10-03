https://ria.ru/20221003/toplivo-1821175632.html

В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО

В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО - РИА Новости, 03.10.2022

В Бельгии вынесли приговоры по делу о хищении топлива у НАТО

Суд бельгийского города Монс вынес в понедельник обвинительные приговоры в отношении членов международной преступной группировки, воровавших керосин,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:10

2022-10-03T15:10

2022-10-03T15:14

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Суд бельгийского города Монс вынес в понедельник обвинительные приговоры в отношении членов международной преступной группировки, воровавших керосин, предназначенный для нужд штаба Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщает бельгийский телеканал RTBF.По данным следствия, хищения осуществлялись в 2018-2019 годах опасным способом - злоумышленники сделали врезку в подземный трубопровод, питавший объект НАТО в Монсе. Они прорыли тоннель длинной 270 метров от трубопровода до специально снятого склада, куда украденное топливо поступало по трубе. Затем топливо грузили в автоцистерны и доставляли клиентам в разных европейских странах, в частности в Грецию.Следователи утверждают, что злоумышленники смогли похитить 2 миллиона литров топлива. Бельгия оценивает ущерб в почти 2,6 миллиона евро.Раскрыть преступление удалось летом 2019 года после поступившей жалобы от бельгийской трубопроводной компании на снижение давления в трубопроводе. В прокуратуре указывают, что деятельность подозреваемых представляла опасность для местного населения.Главного обвиняемого "российского происхождения" судили заочно и приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 240 тысяч евро. Гражданин Италии, также проходящий по этому делу как один из организаторов преступной схемы, был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 160 тысяч евро. Его адвокат на процессе сообщила, что подсудимый находится в Италии и намерен отбывать наказание у себя на родине.Еще один фигурант дела, гражданин Молдавии, по данным следствия, был владельцем складского помещения, в котором топливо разливалось для дальнейшей транспортировки.Двое охранников склада - выходцев из стран Восточной Европы - были приговорены к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения.Еще одного гражданина Италии – водителя фуры с краденным топливом - оправдали, так как именного его показания позволили следствию раскрыть преступление.

https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html

https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html

https://ria.ru/20221003/poseydon-1821051116.html

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в мире, италия, монс, бельгия, нато