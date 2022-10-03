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Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом - РИА Новости, 03.10.2022
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом
Верховный суд Украины заявил, что не смог отстранить от должности председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, не хватило одного голоса. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:20
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Верховный суд Украины заявил, что не смог отстранить от должности председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, не хватило одного голоса.Ранее Верховный суд Украины сообщил, что СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова."Состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram-канале.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, львов
В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Львов
16:12 03.10.2022 (обновлено: 16:20 03.10.2022)
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом
Верховный суд Украины не смог отстранить судью, у которого нашли российское гражданство