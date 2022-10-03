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Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом - РИА Новости, 03.10.2022
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Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом - РИА Новости, 03.10.2022
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом
Верховный суд Украины заявил, что не смог отстранить от должности председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, не хватило одного голоса. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:12
2022-10-03T16:20
в мире
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Верховный суд Украины заявил, что не смог отстранить от должности председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, не хватило одного голоса.Ранее Верховный суд Украины сообщил, что СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова."Состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram-канале.
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в мире, россия, украина, служба безопасности украины, львов
В мире, Россия, Украина, Служба безопасности Украины, Львов
16:12 03.10.2022 (обновлено: 16:20 03.10.2022)
 
Верховный суд Украины не смог отстранить судью с российским паспортом

Верховный суд Украины не смог отстранить судью, у которого нашли российское гражданство

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Верховный суд Украины заявил, что не смог отстранить от должности председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, не хватило одного голоса.
Ранее Верховный суд Украины сообщил, что СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда Богдана Львова.
"Состоялось собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда по вопросу досрочного увольнения судьи Львова с должности председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Результаты голосования: 21 голос – за увольнение; 18 – против. Итак, Богдан Львов остается председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, поскольку для увольнения его с должности необходимо было 22 голоса", - говорится в сообщении Верховного суда в Telegram-канале.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:44
СБУ подтвердила наличие российского паспорта у судьи Верховного суда
 
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