https://ria.ru/20221003/subsidii-1821288239.html
Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях
Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях - РИА Новости, 03.10.2022
Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях
Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:20
2022-10-03T21:20
2022-10-03T21:28
экономика
роман головченко
михаил мишустин
россия
белоруссия
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным предприятиям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным."Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", - цитирует Головченко агентство Белта."Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", - добавил белорусский премьер.
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экономика, роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия
Экономика, Роман Головченко, Михаил Мишустин, Россия, Белоруссия
21:20 03.10.2022 (обновлено: 21:28 03.10.2022)
Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях
Премьер Белоруссии Головченко: машиностроители смогут рассчитывать на субсидии в России
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным предприятиям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
"Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", - цитирует Головченко агентство Белта.
"Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", - добавил белорусский премьер.