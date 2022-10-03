https://ria.ru/20221003/subsidii-1821288239.html

Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях

Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях - РИА Новости, 03.10.2022

Премьер Белоруссии оценил соглашение с Россией о технологических операциях

Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:20

2022-10-03T21:20

2022-10-03T21:28

экономика

роман головченко

михаил мишустин

россия

белоруссия

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Соглашение РФ и Белоруссии о признании технологических операций, осуществляемых на территории Союзного государства, позволит белорусским машиностроительным предприятиям активнее участвовать в правительственных программах субсидирования техники в РФ, заявил в понедельник премьер-министр Белоруссии Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным."Это значительно увеличит масштаб попадания наших машиностроителей в программу субсидирования техники, которая предоставляется правительством России", - цитирует Головченко агентство Белта."Это очень важно для попадания в российские программы субсидирования сельскохозяйственной техники. Теперь то, что сделано в Беларуси, будет считаться сделанным и в России", - добавил белорусский премьер.

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россия

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экономика, роман головченко, михаил мишустин, россия, белоруссия