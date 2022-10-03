https://ria.ru/20221003/starobelsk-1821231013.html

Стадион и три дома повреждены в Старобельске из-за обстрела ВСУ

Стадион и три дома повреждены в Старобельске из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022

Стадион и три дома повреждены в Старобельске из-за обстрела ВСУ

Стадион и три жилых дома повреждены в Старобельске при обстреле со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:34

2022-10-03T17:34

2022-10-03T17:44

специальная военная операция на украине

в мире

старобельск

луганская народная республика

сша

сцкк

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Стадион и три жилых дома повреждены в Старобельске при обстреле со стороны украинских войск с применением РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее в понедельник представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что в 1.40 мск украинские войска нанесли удар по Старобельску, в ходе которого был поврежден детский сад."В результате обстрела н.п. Старобельск с применением американской РСЗО М142 HIMARS (всего противником выпущена одна ракета типа M30A1 GMLRS с поражающими элементами в виде шрапнели), повреждены ясли-сад "Незабудка", стадион "Колос" и три жилых дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километов.

https://ria.ru/20221003/himars-1821160531.html

старобельск

луганская народная республика

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