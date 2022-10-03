https://ria.ru/20221003/starobelsk-1821070183.html
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску
Украинские войска в 1.40 выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по Старобельску, в результате обстрела поврежден детский сад, сообщает представительство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:05
2022-10-03T09:05
2022-10-03T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
старобельск
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска в 1.40 выпустили ракету из американской РСЗО HIMARS по Старобельску, в результате обстрела поврежден детский сад, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.40 по н.п. Старобельск с применением РСЗО HIMARS (1 ракета). В результате обстрела получил повреждения детский сад. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
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в мире, луганская народная республика, старобельск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Старобельск, Вооруженные силы Украины
09:05 03.10.2022 (обновлено: 09:17 03.10.2022)
ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску
Представительство ЛНР: ВСУ выпустили ракету из HIMARS по Старобельску