https://ria.ru/20221003/slovakiya-1821275777.html

МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов

МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов

Поверенный в делах РФ в Словакии Кирилл Сапоженков был вызван в понедельник в МИД республики в связи с проведением референдумов о вхождении Донецкой и Луганской РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:12

2022-10-03T20:12

2022-10-03T22:34

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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Поверенный в делах РФ в Словакии Кирилл Сапоженков был вызван в понедельник в МИД республики в связи с проведением референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщило дипведомство Словакии на своем сайте."Российский дипломат был вызван в МИД Словакии с целью выражения ему решительного протеста против неоднократных нарушений Российской Федерацией международного права и Устава ООН и безоговорочного осуждения незаконной и юридически недействительной аннексии Российской Федерацией частей украинской территории", - говорится в сообщении МИД Словакии.Госсекретарь дипведомства Ингрид Броцкова, согласно сообщению МИД, утверждала в беседе с российским представителем, что "Крым, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Луганская области принадлежат Украине".Посольство РФ в Братиславе не комментирует вызов его представителя в МИД республики.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html

https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html

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словакия

луганская народная республика

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Евгения Нефедова

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