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МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов
МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов
Поверенный в делах РФ в Словакии Кирилл Сапоженков был вызван в понедельник в МИД республики в связи с проведением референдумов о вхождении Донецкой и Луганской РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:12
2022-10-03T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
василий небензя
россия
словакия
луганская народная республика
оон
совет безопасности оон
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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Поверенный в делах РФ в Словакии Кирилл Сапоженков был вызван в понедельник в МИД республики в связи с проведением референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщило дипведомство Словакии на своем сайте."Российский дипломат был вызван в МИД Словакии с целью выражения ему решительного протеста против неоднократных нарушений Российской Федерацией международного права и Устава ООН и безоговорочного осуждения незаконной и юридически недействительной аннексии Российской Федерацией частей украинской территории", - говорится в сообщении МИД Словакии.Госсекретарь дипведомства Ингрид Броцкова, согласно сообщению МИД, утверждала в беседе с российским представителем, что "Крым, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Луганская области принадлежат Украине".Посольство РФ в Братиславе не комментирует вызов его представителя в МИД республики.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221002/slovakiya-1821007611.html
https://ria.ru/20221003/posol-1821242009.html
россия
словакия
луганская народная республика
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в мире, василий небензя, россия, словакия, луганская народная республика, оон, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях
Специальная военная операция на Украине, В мире, Василий Небензя, Россия, Словакия, Луганская Народная Республика, ООН, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях
20:12 03.10.2022 (обновлено: 22:34 03.10.2022)
 
МИД Словакии вызвал поверенного в делах России из-за референдумов

Поверенного в делах России в Словакии Сапоженкова вызвали в МИД страны из-за референдумов

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкБратислава
Братислава - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПРАГА, 3 сен – РИА Новости. Поверенный в делах РФ в Словакии Кирилл Сапоженков был вызван в понедельник в МИД республики в связи с проведением референдумов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России, сообщило дипведомство Словакии на своем сайте.
"Российский дипломат был вызван в МИД Словакии с целью выражения ему решительного протеста против неоднократных нарушений Российской Федерацией международного права и Устава ООН и безоговорочного осуждения незаконной и юридически недействительной аннексии Российской Федерацией частей украинской территории", - говорится в сообщении МИД Словакии.
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Госсекретарь дипведомства Ингрид Броцкова, согласно сообщению МИД, утверждала в беседе с российским представителем, что "Крым, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Луганская области принадлежат Украине".
Посольство РФ в Братиславе не комментирует вызов его представителя в МИД республики.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия ее властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
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Посла России в Праге вызвали в МИД Чехии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВасилий НебензяРоссияСловакияЛуганская Народная РеспубликаООНСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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