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Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке - РИА Новости, 03.10.2022
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке
Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:02
2022-10-03T19:02
2022-10-03T19:02
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Торговый центр находится в густонаселённом районе города. Боеприпас упал на крышу ТЦ. Благодаря тому, что в комплексе никого не было, жертв удалось избежать. На месте прилета работают специалисты МЧС ДНР.
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке
Следователи СК России прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке