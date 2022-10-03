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Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке

Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке - РИА Новости, 03.10.2022

Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке

Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:02

2022-10-03T19:02

2022-10-03T19:02

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Торговый центр находится в густонаселённом районе города. Боеприпас упал на крышу ТЦ. Благодаря тому, что в комплексе никого не было, жертв удалось избежать. На месте прилета работают специалисты МЧС ДНР.

донецк (днр)

донецкая народная республика

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2022

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донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)