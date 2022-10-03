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Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/sledovateli-1821258246.html
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке - РИА Новости, 03.10.2022
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке
Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:02
2022-10-03T19:02
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.Торговый центр находится в густонаселённом районе города. Боеприпас упал на крышу ТЦ. Благодаря тому, что в комплексе никого не было, жертв удалось избежать. На месте прилета работают специалисты МЧС ДНР.
донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
19:02 03.10.2022
 
Следователи прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке

Следователи СК России прибыли на место обстрела ТЦ "Континент" в Донецке

© Типичный Донецк/TelegramПоследствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка
© Типичный Донецк/Telegram
Последствия обстрела центра Донецка
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Следственно-оперативная группа Следственного комитета Российской Федерации прибыла на место обстрела ТК "Континент", расположенного в Ворошиловском районе Донецка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Торговый центр находится в густонаселённом районе города. Боеприпас упал на крышу ТЦ. Благодаря тому, что в комплексе никого не было, жертв удалось избежать. На месте прилета работают специалисты МЧС ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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