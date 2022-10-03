https://ria.ru/20221003/slavyansk-1821159519.html

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек - РИА Новости, 03.10.2022

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:20

2022-10-03T14:20

2022-10-03T15:22

специальная военная операция на украине

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славянск

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны.В частности, в районе Славянска российские военнослужащие нанесли подразделениям 66-й механизированной бригады и украинским резервам массированное огневое поражение. В результате за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".Кроме того, российская армия нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 14-й механизированной бригады на Купянском направлении. Там потери ВСУ за трое суток превысили 500 человек.На Артемовском направлении удар по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ уничтожил свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники. А на Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления противника, который потерял свыше 100 человек из 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина