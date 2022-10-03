14:20 03.10.2022 (обновлено: 15:22 03.10.2022)
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек
Минобороны: ВСУ за трое суток потеряли более 900 человек на Краснолиманском направлении
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны.
"Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.
В частности, в районе Славянска российские военнослужащие нанесли подразделениям 66-й механизированной бригады и украинским резервам массированное огневое поражение. В результате за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".
Кроме того, российская армия нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 14-й механизированной бригады на Купянском направлении. Там потери ВСУ за трое суток превысили 500 человек.
На Артемовском направлении удар по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ уничтожил свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники. А на Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления противника, который потерял свыше 100 человек из 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.