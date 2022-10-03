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Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/slavyansk-1821159519.html
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек - РИА Новости, 03.10.2022
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек
За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:20
2022-10-03T15:22
специальная военная операция на украине
россия
славянск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны.В частности, в районе Славянска российские военнослужащие нанесли подразделениям 66-й механизированной бригады и украинским резервам массированное огневое поражение. В результате за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".Кроме того, российская армия нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 14-й механизированной бригады на Купянском направлении. Там потери ВСУ за трое суток превысили 500 человек.На Артемовском направлении удар по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ уничтожил свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники. А на Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления противника, который потерял свыше 100 человек из 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/spetsoperatsiya-1821159451.html
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россия, славянск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
14:20 03.10.2022 (обновлено: 15:22 03.10.2022)
 
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили более 900 человек

Минобороны: ВСУ за трое суток потеряли более 900 человек на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Росгвардии в Херсонской области
Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий Росгвардии в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. За три дня украинские войска потеряли на Краснолиманском направлении свыше 900 человек, сообщили журналистам в Минобороны.
"Общие потери подразделений 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на данном направлении за трое суток боевых действий составили более 900 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.
В частности, в районе Славянска российские военнослужащие нанесли подразделениям 66-й механизированной бригады и украинским резервам массированное огневое поражение. В результате за сутки уничтожено до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две РСЗО "Град".
Кроме того, российская армия нанесла ракетные удары по районам сосредоточения 14-й механизированной бригады на Купянском направлении. Там потери ВСУ за трое суток превысили 500 человек.
Военнослужащие ВС РФ на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
14:20Специальная военная операция на Украине
ВС России отразили все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях
На Артемовском направлении удар по 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ уничтожил свыше 260 боевиков и 14 единиц военной техники. А на Донецком направлении союзные войска отразили попытку наступления противника, который потерял свыше 100 человек из 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлавянскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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