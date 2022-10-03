В Иркутской области создали штаб помощи семьям мобилизованных
В Иркутской области создали штаб по решению вопросов, связанных с частичной мобилизацией
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. В Иркутской области создан штаб, который будет решать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал 3 октября распоряжение о создании штаба, который, в частности, будет решать проблемные вопросы, связанные с мобилизацией жителей региона.
"В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В задачи штаба, в частности, входит оперативное рассмотрение проблемных вопросов, носящих межведомственной характер, а также ситуаций, не урегулированных действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Штаб будет координировать работу в решении как бытовых вопросов, так и сложных жизненных ситуаций.