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В Иркутской области создали штаб помощи семьям мобилизованных

В Иркутской области создали штаб помощи семьям мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

В Иркутской области создали штаб помощи семьям мобилизованных

В Иркутской области создан штаб, который будет решать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:13

2022-10-03T16:13

2022-10-03T16:13

игорь кобзев

иркутская область

частичная мобилизация в россии

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ИРКУТСК, 3 окт – РИА Новости. В Иркутской области создан штаб, который будет решать проблемные вопросы, связанные с частичной мобилизацией, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал 3 октября распоряжение о создании штаба, который, в частности, будет решать проблемные вопросы, связанные с мобилизацией жителей региона."В Иркутской области создан штаб по координации помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В задачи штаба, в частности, входит оперативное рассмотрение проблемных вопросов, носящих межведомственной характер, а также ситуаций, не урегулированных действующим законодательством", - говорится в сообщении.Штаб будет координировать работу в решении как бытовых вопросов, так и сложных жизненных ситуаций.

иркутская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь кобзев, иркутская область, частичная мобилизация в россии