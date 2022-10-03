https://ria.ru/20221003/shpionazh-1821250760.html
МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем
МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем - РИА Новости, 03.10.2022
МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем
Данные о связи высылки Черногорией российских дипломатов с темой шпионажа не соответствуют действительности, власти страны причины не объяснили, заявил замглавы РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:37
2022-10-03T18:37
2022-10-03T18:37
в мире
черногория
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Данные о связи высылки Черногорией российских дипломатов с темой шпионажа не соответствуют действительности, власти страны причины не объяснили, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Власти Черногории ранее объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".
https://ria.ru/20220930/zakharova-1820592879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черногория, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Черногория, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем
Замглавы МИД Иванов опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Данные о связи высылки Черногорией российских дипломатов с темой шпионажа не соответствуют действительности, власти страны причины не объяснили, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
"Выслала совершенно неправомерно, не объясняя причины. В газетах писали - шпионские скандалы, что не соответствует действительности", - сказал он журналистам.
Власти Черногории ранее объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.
Российское посольство в Подгорице
сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.
Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".