https://ria.ru/20221003/shpionazh-1821250760.html

МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем

МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем - РИА Новости, 03.10.2022

МИД опроверг данные о связи высылки дипломатов из Черногории со шпионажем

Данные о связи высылки Черногорией российских дипломатов с темой шпионажа не соответствуют действительности, власти страны причины не объяснили, заявил замглавы РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:37

2022-10-03T18:37

2022-10-03T18:37

в мире

черногория

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Данные о связи высылки Черногорией российских дипломатов с темой шпионажа не соответствуют действительности, власти страны причины не объяснили, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Власти Черногории ранее объявили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.Премьер Черногории Дритан Абазович подтвердил проведение задержаний и обысков в свете сообщений СМИ об акции по борьбе со шпионажем в республике в четверг. Издание Vijesti сообщило со ссылкой на неназванные источники, что в Подгорице якобы задержаны несколько черногорских граждан по подозрению в шпионаже в пользу России. Спецпрокуратура затем опровергла сообщения о задержаниях, по словам пресс-секретаря Вукаса Радонича, "проводятся обыски в нескольких объектах по подозрению в создании преступной организации и шпионаже".

https://ria.ru/20220930/zakharova-1820592879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, черногория, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)