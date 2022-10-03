https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821274982.html

Правительство ввело санкции против оператора ПХГ "Катарина" в Германии

Правительство ввело санкции против оператора ПХГ "Катарина" в Германии - РИА Новости, 04.10.2022

Правительство ввело санкции против оператора ПХГ "Катарина" в Германии

Оператор ПХГ "Катарина" в Германии вошел в перечень компаний, против которых действуют контрсанкции Москвы. Об этом следует из постановления правительства. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-03T20:08

2022-10-03T20:08

2022-10-04T00:34

экономика

россия

германия

газпром экспорт

санкции

владимир путин

международная космическая станция (мкс)

украина

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Оператор ПХГ "Катарина" в Германии вошел в перечень компаний, против которых действуют контрсанкции Москвы. Об этом следует из постановления правительства."Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утвержденные постановлением правительства от 11 мая 2022 года <…> пунктом 32 следующего содержания: "32. Erdgasspeicher Peissen GmbH / Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ (Германия)", — подчеркивается в документе."Эрдгазшпайхер Пайссен ГмбХ" — совместное предприятие "Газпром экспорта" и немецкой VNG, которые на паритетных началах реализуют проект ПХГ "Катарина" в Германии. Согласно планам, ко времени выхода хранилища на проектную мощность в 2025 году в его составе должно находиться 12 каверн, его активный объем достигнет примерно 650 миллионов кубических метров, а мощность отбора — 26 миллионов кубических метров в сутки.После начала спецоперации на Украине государства Запада усилили санкционное давление на Москву, заморозив ее активы на сотни миллиардов долларов. Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, среди которых — эмбарго на уголь и нефть.В мае правительство утвердило список из 31 компании, к которым применяются ответные рестрикции. В документ попали Gazprom Germania GmbH и входившие в ее группу компании. При этом "Газпром" 31 марта перестал владеть Gazprom Germania после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. В начале апреля немецкие власти установили над ней временное попечительское управление, сочтя недействительным приобретение компании новыми инвесторами без разрешения Берлина.В июне правительство ФРГ решило продлить попечительское управление над бывшим немецким подразделением "Газпрома" Gazprom Germania GmbH и выделить компании заем, чтобы не допустить банкротства. Компании присвоили новое название — Securing Energy for Europe GmbH.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221002/saksoniya-1821003486.html

https://ria.ru/20221002/putin-1820898646.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821098243.html

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экономика, россия, германия, газпром экспорт, санкции, владимир путин, международная космическая станция (мкс), украина, g7