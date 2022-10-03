https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821255555.html

США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины

США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины - РИА Новости, 03.10.2022

США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины

США ввели санкции против премьера хорватско–мусульманской части Боснии и Герцеговины Фадила Новалича и одного из богатейших сербских предпринимателей страны... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:54

2022-10-03T18:54

2022-10-03T18:55

в мире

милорад додик

сша

босния и герцеговина

республика сербская

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США ввели санкции против премьера хорватско–мусульманской части Боснии и Герцеговины Фадила Новалича и одного из богатейших сербских предпринимателей страны Слободана Станковича, сообщило американское министерство финансов.Глава правительства Федерации Боснии и Герцеговины Новалич, согласно сообщению американского минфина, наказан за то, что, воспользовавшись служебным положением, добыл списки пенсионеров и рассылал им письма с перечислением собственных достижений и обещаниями повышения социальных выплат.Станковича министерство финансов США обвиняет в получении выгодных заказов для своей строительной компании благодаря тесным связям с руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В пресс-релизе утверждается, что он близок к Милораду Додику, который трижды был премьер-министром и дважды президентом Республики Сербской.Под санкции также попала компания Станковича Integral Inzenjering.Сам Додик, известный в том числе своей пророссийской позицией, находится под санкциями США с 2017 года за "активное противодействие" реализации Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американскими физическими и юридическими лицами.

https://ria.ru/20220930/sanktsii-1820778123.html

https://ria.ru/20220928/ssha-1820180656.html

сша

босния и герцеговина

республика сербская

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в мире, милорад додик, сша, босния и герцеговина, республика сербская, министерство финансов сша