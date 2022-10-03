18:54 03.10.2022 (обновлено: 18:55 03.10.2022)
США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины
США ввели санкции против премьера Боснии и Герцеговины Новалича
Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. США ввели санкции против премьера хорватско–мусульманской части Боснии и Герцеговины Фадила Новалича и одного из богатейших сербских предпринимателей страны Слободана Станковича, сообщило американское министерство финансов.
Глава правительства Федерации Боснии и Герцеговины Новалич, согласно сообщению американского минфина, наказан за то, что, воспользовавшись служебным положением, добыл списки пенсионеров и рассылал им письма с перечислением собственных достижений и обещаниями повышения социальных выплат.
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Станковича министерство финансов США обвиняет в получении выгодных заказов для своей строительной компании благодаря тесным связям с руководством Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В пресс-релизе утверждается, что он близок к Милораду Додику, который трижды был премьер-министром и дважды президентом Республики Сербской.
Под санкции также попала компания Станковича Integral Inzenjering.
Сам Додик, известный в том числе своей пророссийской позицией, находится под санкциями США с 2017 года за "активное противодействие" реализации Дейтонских соглашений 1995 года, положивших конец гражданской войне в Боснии и Герцеговине.
Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки с американскими физическими и юридическими лицами.
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