https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821122704.html
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи - РИА Новости, 03.10.2022
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:42
2022-10-03T12:42
2022-10-03T12:42
россия
канада
в мире
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания.Ранее сообщалось, что члены семьи Пескова попали под санкции Канады."Уже произошел эффект привыкания, уже не обращаем (внимания)", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20221003/peskov-1821117389.html
россия
канада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56c29cee197dd08445d6350193a9ed32.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, Канада, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи
Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания