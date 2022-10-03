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Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи - РИА Новости, 03.10.2022
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Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи - РИА Новости, 03.10.2022
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:42
2022-10-03T12:42
россия
канада
в мире
санкции
санкции в отношении россии
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания.Ранее сообщалось, что члены семьи Пескова попали под санкции Канады."Уже произошел эффект привыкания, уже не обращаем (внимания)", - сказал Песков журналистам.
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россия, канада, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков
Россия, Канада, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков
12:42 03.10.2022
 
Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи

Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания.
Ранее сообщалось, что члены семьи Пескова попали под санкции Канады.
"Уже произошел эффект привыкания, уже не обращаем (внимания)", - сказал Песков журналистам.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 12:23
В Кремле не сомневаются, что западные санкции продолжатся, заявил Песков
 
РоссияКанадаВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииДмитрий Песков
 
 
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