https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821122704.html

Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи

Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи - РИА Новости, 03.10.2022

Песков прокомментировал введение Канадой санкций против его семьи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:42

2022-10-03T12:42

2022-10-03T12:42

россия

канада

в мире

санкции

санкции в отношении россии

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к санкциям против его семьи уже произошел эффект привыкания.Ранее сообщалось, что члены семьи Пескова попали под санкции Канады."Уже произошел эффект привыкания, уже не обращаем (внимания)", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20221003/peskov-1821117389.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, канада, в мире, санкции, санкции в отношении россии, дмитрий песков