https://ria.ru/20221003/reparatsii-1821113718.html
Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций
Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций - РИА Новости, 03.10.2022
Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:09
2022-10-03T12:09
2022-10-03T15:14
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збигнев рау
цены на нефть
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мид германии
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ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, передает корреспондент РИА Новости."Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций", — сказал Рау журналистам.Он пояснил, что Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали "выплату Германией материальных и нематериальных компенсаций за ущерб (в связи с) оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей".Польский министр также настаивает на том, что урегулирование вопросов репараций, о котором говорится в ноте, "должно включать в себя среди прочего обеспечение надлежащего сотрудничества в увековечивании памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии реальных мер для представления своему обществу правдивой картины войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, причиненного Польше и полякам".Он уверен, что выплата Германией репараций позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой. "Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства и добрососедского сотрудничества", — сказал Рау.Он также отметил, что урегулирование должно включать "выплату Германией компенсации за материальный и нематериальный ущерб, нанесенный польскому государству этой агрессией и оккупацией, компенсации жертвам этой агрессии и оккупации, а также членам их семей причиненного им ущерба и вреда, а также системное решение вопроса о разграбленных польских культурных ценностях и архивах".Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html
https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html
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в мире, германия, мид польши, збигнев рау, цены на нефть, польша, мид германии, берлин (город)
В мире, Германия, МИД Польши, Збигнев Рау, Цены на нефть, Польша, МИД Германии, Берлин (город)
12:09 03.10.2022 (обновлено: 15:14 03.10.2022)
Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций
Глава МИД Польши Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций
ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, передает корреспондент РИА Новости.
"Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ
. Она выражает убеждение МИД Польши
, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций", — сказал Рау журналистам.
Он пояснил, что Польша
настаивает на том, чтобы стороны урегулировали "выплату Германией
материальных и нематериальных компенсаций за ущерб (в связи с) оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей".
Польский министр также настаивает на том, что урегулирование вопросов репараций, о котором говорится в ноте, "должно включать в себя среди прочего обеспечение надлежащего сотрудничества в увековечивании памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии реальных мер для представления своему обществу правдивой картины войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, причиненного Польше и полякам".
Он уверен, что выплата Германией репараций позволит улучшить отношения между Берлином
и Варшавой
. "Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства и добрососедского сотрудничества", — сказал Рау.
Он также отметил, что урегулирование должно включать "выплату Германией компенсации за материальный и нематериальный ущерб, нанесенный польскому государству этой агрессией и оккупацией, компенсации жертвам этой агрессии и оккупации, а также членам их семей причиненного им ущерба и вреда, а также системное решение вопроса о разграбленных польских культурных ценностях и архивах".
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.