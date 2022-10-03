https://ria.ru/20221003/reparatsii-1821113718.html

Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций

Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций - РИА Новости, 03.10.2022

Глава МИД Польши подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:09

2022-10-03T12:09

2022-10-03T15:14

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ВАРШАВА, 3 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием репараций за ущерб, нанесенный в связи со Второй мировой войной, передает корреспондент РИА Новости."Дипломатическая нота, которую я только что подписал, будет передана МИД ФРГ. Она выражает убеждение МИД Польши, что стороны должны предпринять действия по устойчивому урегулированию вопроса репараций", — сказал Рау журналистам.Он пояснил, что Польша настаивает на том, чтобы стороны урегулировали "выплату Германией материальных и нематериальных компенсаций за ущерб (в связи с) оккупацией и компенсации жертвам и членам их семей".Польский министр также настаивает на том, что урегулирование вопросов репараций, о котором говорится в ноте, "должно включать в себя среди прочего обеспечение надлежащего сотрудничества в увековечивании памяти польских жертв Второй мировой войны и принятие властями Германии реальных мер для представления своему обществу правдивой картины войны и ее последствий, особенно вреда и ущерба, причиненного Польше и полякам".Он уверен, что выплата Германией репараций позволит улучшить отношения между Берлином и Варшавой. "Такое урегулирование позволит польско-германским отношениям основываться на справедливости и правде, приведет к закрытию болезненных страниц в прошлом и обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в духе добрососедства и добрососедского сотрудничества", — сказал Рау.Он также отметил, что урегулирование должно включать "выплату Германией компенсации за материальный и нематериальный ущерб, нанесенный польскому государству этой агрессией и оккупацией, компенсации жертвам этой агрессии и оккупации, а также членам их семей причиненного им ущерба и вреда, а также системное решение вопроса о разграбленных польских культурных ценностях и архивах".Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220921/duda-1818306552.html

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

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