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В Крыму открыли курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/reabilitatsiya-1821260570.html
В Крыму открыли курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации
В Крыму открыли курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации - РИА Новости, 03.10.2022
В Крыму открыли курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации
Фонд "Благодатная Таврида" открыл курс реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в украинском плену и получивших ранения во... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:13
2022-10-03T19:13
специальная военная операция на украине
севастополь
феникс
республика крым
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонд "Благодатная Таврида" открыл курс реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в украинском плену и получивших ранения во время специальной военной операции, – проект "Своим", рассказала РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина."Согласно предварительно проведенному исследованию, военные помимо физических увечий и психологических травм получают отсутствие мотивации к дальнейшей мирной жизни. Фонд "Благодатная Таврида" разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви", – рассказала она РИА Новости.Программа реабилитации, добавила глава проекта, предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, юридическую консультацию для получения государственной поддержки, духовно-пастырское окормление военными священниками и культурную программу. Флагманской площадкой проекта стал реабилитационный центр "Феникс" в КрымуКоровина отметила, что миссия проекта "Своим" – это оказание содействия в скорейшем восстановлении российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев.Некоммерческий неправительственный фонд "Благодатная Таврида" ставит себе основной целью содействие возрождению и функционированию монастырей и храмов Крыма и Севастополя, а также занимается просветительской деятельностью. Председатель попечительского совета фонда – епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев). Получив учредительные документы 24 февраля 2022 года, фонд принял решение временно переориентировать свою деятельность на помощь раненым военнослужащим, военнопленным, ополченцам и семьям с освобожденных территорий, пострадавшим во время боевых действий.
https://ria.ru/20221003/ekipirovka-1821233195.html
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
севастополь
республика крым
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севастополь, феникс, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Феникс, Республика Крым
19:13 03.10.2022
 
В Крыму открыли курс реабилитации для пострадавших во время спецоперации

Фонд "Благодатная Таврида" открыл в Крыму реабилитацию для пострадавших на спецоперации

© Fotolia / Photographee.euПсихотерапевт
Психотерапевт - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Психотерапевт. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Фонд "Благодатная Таврида" открыл курс реабилитации российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев, побывавших в украинском плену и получивших ранения во время специальной военной операции, – проект "Своим", рассказала РИА Новости руководитель проекта Мария Коровина.
"Согласно предварительно проведенному исследованию, военные помимо физических увечий и психологических травм получают отсутствие мотивации к дальнейшей мирной жизни. Фонд "Благодатная Таврида" разработал уникальный проект, который предлагает курс восстановления и адаптации на базе пансионатов-партнеров по всей России и паломнических центров Русской православной церкви", – рассказала она РИА Новости.
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
17:41Специальная военная операция на Украине
Аксенов сообщил, когда резервисты из Крыма получат экипировку и снаряжение
Программа реабилитации, добавила глава проекта, предполагает медицинское восстановление по профилю санаториев, групповую и индивидуальную психологическую помощь, юридическую консультацию для получения государственной поддержки, духовно-пастырское окормление военными священниками и культурную программу. Флагманской площадкой проекта стал реабилитационный центр "Феникс" в Крыму
Коровина отметила, что миссия проекта "Своим" – это оказание содействия в скорейшем восстановлении российских военнослужащих, ополченцев и добровольцев.
Некоммерческий неправительственный фонд "Благодатная Таврида" ставит себе основной целью содействие возрождению и функционированию монастырей и храмов Крыма и Севастополя, а также занимается просветительской деятельностью. Председатель попечительского совета фонда – епископ Бахчисарайский Каллиник (Чернышев). Получив учредительные документы 24 февраля 2022 года, фонд принял решение временно переориентировать свою деятельность на помощь раненым военнослужащим, военнопленным, ополченцам и семьям с освобожденных территорий, пострадавшим во время боевых действий.
Мужчина, призванный на воинскую службу в ходе частичной мобилизации возле военного комиссариата в Чите - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 08:00
Мобилизация как контрольная. Для народа и для страны
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольФениксРеспублика Крым
 
 
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