https://ria.ru/20221003/proverka-1821242263.html

Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка

Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка - РИА Новости, 03.10.2022

Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка

Полиция в Белгородской области начала проверку после публикации видео с издевательствами над котенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:06

2022-10-03T18:06

2022-10-03T18:06

происшествия

белгородская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Полиция в Белгородской области начала проверку после публикации видео с издевательствами над котенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась серия видео. На одном из них девочки рассказывают, что нашли на улице котенка и назвали его Майей. На другом видео девочка несет коробку к мусорному баку, из нее выпадает котенок без признаков жизни, и она пинает его ногой. Еще на одном ролике подростки показали котенка по имени Персик, его судьба неизвестна. Возмущенные пользователи создали петицию с требованием наказать девочек за жестокость."Выявили этот материал в ходе мониторинга сети интернет, зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка", - сообщили в полицейском главке.

https://ria.ru/20221003/proverka-1821177020.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, белгородская область, россия