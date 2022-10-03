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Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка - РИА Новости, 03.10.2022
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Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка
Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка - РИА Новости, 03.10.2022
Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка
Полиция в Белгородской области начала проверку после публикации видео с издевательствами над котенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:06
2022-10-03T18:06
происшествия
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Полиция в Белгородской области начала проверку после публикации видео с издевательствами над котенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону.Ранее в соцсетях появилась серия видео. На одном из них девочки рассказывают, что нашли на улице котенка и назвали его Майей. На другом видео девочка несет коробку к мусорному баку, из нее выпадает котенок без признаков жизни, и она пинает его ногой. Еще на одном ролике подростки показали котенка по имени Персик, его судьба неизвестна. Возмущенные пользователи создали петицию с требованием наказать девочек за жестокость."Выявили этот материал в ходе мониторинга сети интернет, зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка", - сообщили в полицейском главке.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
18:06 03.10.2022
 
Белгородская полиция проверит видео, на котором дети мучают котенка

Полиция в Белгородской области проверит видео, на котором девочки издеваются над котенком

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 окт - РИА Новости. Полиция в Белгородской области начала проверку после публикации видео с издевательствами над котенком, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Ранее в соцсетях появилась серия видео. На одном из них девочки рассказывают, что нашли на улице котенка и назвали его Майей. На другом видео девочка несет коробку к мусорному баку, из нее выпадает котенок без признаков жизни, и она пинает его ногой. Еще на одном ролике подростки показали котенка по имени Персик, его судьба неизвестна. Возмущенные пользователи создали петицию с требованием наказать девочек за жестокость.
"Выявили этот материал в ходе мониторинга сети интернет, зарегистрировали в установленном порядке. Проводится проверка", - сообщили в полицейском главке.
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