https://ria.ru/20221003/promyshlennost-1821187064.html
Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию
Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 03.10.2022
Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию
Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:45
2022-10-03T15:45
2022-10-03T15:45
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI).По данным FNLI, энергетические компании в Нидерландах все более неохотно предлагают промышленным предприятиям контракты с фиксированной ставкой, отдавая предпочтение "гибким" контрактам. Это ставит в трудное положение энергоемкие предприятия, такие как пекарни и консервные заводы, из-за растущих затрат на энергию.Согласно исследованиям, производители продуктов питания в Нидерландах в этом году потратят на электроэнергию в среднем 7,5% от своих затрат.Директор FNLI Сейс-Ян Адема призвал голландское правительство срочно принять меры поддержки, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными компаниями.Ранее сообщалось, что энергетические компании в Нидерландах решили отложить повышение цен, запланированное с 1 октября, из-за давления со стороны управления по делам потребителей и рынков (ACM). Регулятор заявлял, что компании обязаны уведомлять клиентов об изменении ставок на электроэнергию за 30 дней.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220926/evropa-1819583836.html
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экономика, нидерланды, россия, украина, владимир путин
Экономика, Нидерланды, Россия, Украина, Владимир Путин
Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию
Пищевая промышленность в Нидерландах сталкивается с трудностями из-за роста цен на энергию
ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости.
Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает
Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI).
По данным FNLI, энергетические компании в Нидерландах все более неохотно предлагают промышленным предприятиям контракты с фиксированной ставкой, отдавая предпочтение "гибким" контрактам. Это ставит в трудное положение энергоемкие предприятия, такие как пекарни и консервные заводы, из-за растущих затрат на энергию.
Согласно исследованиям, производители продуктов питания в Нидерландах в этом году потратят на электроэнергию в среднем 7,5% от своих затрат.
Директор FNLI Сейс-Ян Адема призвал голландское правительство срочно принять меры поддержки, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными компаниями.
Ранее сообщалось, что энергетические компании в Нидерландах решили отложить повышение цен, запланированное с 1 октября, из-за давления со стороны управления по делам потребителей и рынков (ACM). Регулятор заявлял, что компании обязаны уведомлять клиентов об изменении ставок на электроэнергию за 30 дней.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.