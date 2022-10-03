https://ria.ru/20221003/promyshlennost-1821187064.html

Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию

Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию - РИА Новости, 03.10.2022

Пищевая промышленность в Нидерландах страдает из-за роста цен на энергию

Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает Нидерландская телерадиовещательная... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

2022-10-03T15:45

экономика

нидерланды

россия

украина

владимир путин

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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Производители продуктов питания в Нидерландах сталкиваются с финансовыми трудностями из-за растущих цен на энергию, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI).По данным FNLI, энергетические компании в Нидерландах все более неохотно предлагают промышленным предприятиям контракты с фиксированной ставкой, отдавая предпочтение "гибким" контрактам. Это ставит в трудное положение энергоемкие предприятия, такие как пекарни и консервные заводы, из-за растущих затрат на энергию.Согласно исследованиям, производители продуктов питания в Нидерландах в этом году потратят на электроэнергию в среднем 7,5% от своих затрат.Директор FNLI Сейс-Ян Адема призвал голландское правительство срочно принять меры поддержки, чтобы сохранить конкуренцию с иностранными компаниями.Ранее сообщалось, что энергетические компании в Нидерландах решили отложить повышение цен, запланированное с 1 октября, из-за давления со стороны управления по делам потребителей и рынков (ACM). Регулятор заявлял, что компании обязаны уведомлять клиентов об изменении ставок на электроэнергию за 30 дней.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220926/evropa-1819583836.html

https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816765168.html

нидерланды

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экономика, нидерланды, россия, украина, владимир путин