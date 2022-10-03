https://ria.ru/20221003/predlozheniya-1821161119.html
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам - РИА Новости, 03.10.2022
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам
Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:26
2022-10-03T14:26
2022-10-03T14:26
цены на нефть
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на брифинге."У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит (глав государств Евросоюза - ред.) в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Мы послушаем лидеров, мы продолжим наши контакты с правительствами… После этого мы планируем представить новые предложения" - сказала она о новых энергетических мерах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам
Еврокомиссия не будет выдвигать предложений по дополнительным энергомерам в ближайшие дни