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ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам - РИА Новости, 03.10.2022
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ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам - РИА Новости, 03.10.2022
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам
Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:26
2022-10-03T14:26
цены на нефть
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на брифинге."У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит (глав государств Евросоюза - ред.) в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Мы послушаем лидеров, мы продолжим наши контакты с правительствами… После этого мы планируем представить новые предложения" - сказала она о новых энергетических мерах.
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цены на нефть, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
14:26 03.10.2022
 
ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам

Еврокомиссия не будет выдвигать предложений по дополнительным энергомерам в ближайшие дни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на брифинге.
"У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит (глав государств Евросоюза - ред.) в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Мы послушаем лидеров, мы продолжим наши контакты с правительствами… После этого мы планируем представить новые предложения" - сказала она о новых энергетических мерах.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Цены на нефтьЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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