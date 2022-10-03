https://ria.ru/20221003/predlozheniya-1821161119.html

ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам

ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам - РИА Новости, 03.10.2022

ЕК в ближайшие дни не планирует выдвигать предложений по новым энергомерам

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:26

2022-10-03T14:26

2022-10-03T14:26

цены на нефть

еврокомиссия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшие дни не планирует выдвигать новых предложений по дополнительным мерам в сфере энергетики, сказала представитель ЕК Дана Спинан на брифинге."У нас нет формального пункта по энергетике на повестке дня коллегии еврокомиссаров на завтра. Есть ряд встреч на высоком уровне на этой неделе. Будет саммит (глав государств Евросоюза - ред.) в пятницу, где в списке тем для обсуждения присутствует энергетика. Мы послушаем лидеров, мы продолжим наши контакты с правительствами… После этого мы планируем представить новые предложения" - сказала она о новых энергетических мерах.

https://ria.ru/20220930/vizy-1820546547.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, еврокомиссия, санкции в отношении россии