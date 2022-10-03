Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/pozharnye-1821182062.html
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания - РИА Новости, 03.10.2022
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания
Пожарные Мособласти в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара общей площадью 7,96 гектара, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:34
2022-10-03T15:36
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пожарные Мособласти в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара общей площадью 7,96 гектара, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."В этом году мы столкнулись с аномальными температурами, превышающими среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию в начале сентября. В итоге за первый месяц осени ликвидировано 42 лесных пожара на общей площади 7,96 га", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В региональном комлесхоза добавили, что, по словам Филимонова, количество возгораний в сравнении с прошлым годом увеличилось - в сентябре 2021 года зафиксировали семь лесных пожаров, однако их общая площадь составила 3,93 гектара.
https://ria.ru/20221003/priamure-1821063184.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_239:586:2188:2047_1920x0_80_0_0_6b0eb130b8fabc464638ff8b429dedd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия
Московская область (Подмосковье), Происшествия
15:34 03.10.2022 (обновлено: 15:36 03.10.2022)
 
Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания

Правительство Подмосковья: пожарные региона за месяц ликвидировали 42 лесных возгорания

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМасштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Масштабные тактико-специальные учения МЧС по ликвидации лесных и торфяных пожаров в Ногинском районе Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пожарные Мособласти в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара общей площадью 7,96 гектара, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.
"В этом году мы столкнулись с аномальными температурами, превышающими среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию в начале сентября. В итоге за первый месяц осени ликвидировано 42 лесных пожара на общей площади 7,96 га", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
В региональном комлесхоза добавили, что, по словам Филимонова, количество возгораний в сравнении с прошлым годом увеличилось - в сентябре 2021 года зафиксировали семь лесных пожаров, однако их общая площадь составила 3,93 гектара.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:02Амурская область
В Приамурье заявили, что виновные в пожарах фермеры не получат господдержку
 
Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала