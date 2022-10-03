https://ria.ru/20221003/pozharnye-1821182062.html

Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания

Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания - РИА Новости, 03.10.2022

Подмосковные пожарные в сентябре ликвидировали 42 лесных возгорания

Пожарные Мособласти в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара общей площадью 7,96 гектара, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:34

2022-10-03T15:34

2022-10-03T15:36

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пожарные Мособласти в сентябре ликвидировали 42 лесных пожара общей площадью 7,96 гектара, сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства."В этом году мы столкнулись с аномальными температурами, превышающими среднегодовые показатели. Из-за долгого отсутствия осадков лес настолько высох, что даже кратковременные осенние дожди не смогли быстро стабилизировать пожароопасную ситуацию в начале сентября. В итоге за первый месяц осени ликвидировано 42 лесных пожара на общей площади 7,96 га", - приводят в пресс-службе слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.В региональном комлесхоза добавили, что, по словам Филимонова, количество возгораний в сравнении с прошлым годом увеличилось - в сентябре 2021 года зафиксировали семь лесных пожаров, однако их общая площадь составила 3,93 гектара.

https://ria.ru/20221003/priamure-1821063184.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), происшествия