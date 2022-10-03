https://ria.ru/20221003/posol-1821240439.html

Российского посла в Таллине вызвали в МИД Эстонии

Российского посла в Таллине вызвали в МИД Эстонии - РИА Новости, 03.10.2022

Российского посла в Таллине вызвали в МИД Эстонии

Посол России в Эстонии Владимир Липаев в понедельник вызван в МИД Эстонии, где ему было выражено решительное осуждение референдумов в Луганской и Донецкой... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:02

2022-10-03T18:02

2022-10-03T18:02

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ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев в понедельник вызван в МИД Эстонии, где ему было выражено решительное осуждение референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства."Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов и что они не легитимны с точки зрения международного права",- говорится в сообщении.На встрече также было подчеркнуто, что "Украина имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ и восстановить контроль над аннексированными Россией территориями".Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония, мид эстонии