Российского посла в Таллине вызвали в МИД Эстонии
Посла в Таллине Липаева вызвали в МИД Эстонии из-за вхождения новых регионов в Россию
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 окт - РИА Новости. Посол России в Эстонии Владимир Липаев в понедельник вызван в МИД Эстонии, где ему было выражено решительное осуждение референдумов в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.
"Глава департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД Марге Мардисалу-Кахар сообщила российскому послу, что Эстония никогда не признает результаты незаконных референдумов и что они не легитимны с точки зрения международного права",- говорится в сообщении.
На встрече также было подчеркнуто, что "Украина имеет полное право защищать свою территорию в пределах международно признанных границ и восстановить контроль над аннексированными Россией территориями".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.