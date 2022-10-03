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Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии - РИА Новости, 03.10.2022
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Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии
Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии - РИА Новости, 03.10.2022
Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии
МИД Австрии вызвал посла РФ в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:15
2022-10-03T14:30
в мире
россия
вена
австрия
референдум в донбассе
евросоюз
референдумы на освобожденных территориях
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ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. МИД Австрии вызвал посла РФ в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Вене, опубликованного в Twitter."В тесном согласовании с партнерами в ЕС мы только что вызвали российского посла, чтобы четко заявить: противоправная аннексия украинской территории Россией - это неприемлемое нарушение международного права", - говорится в заявлении МИД Австрии.В заявлении утверждается, что все регионы, ранее заявившие на референдумах о желании присоединиться к России, "относятся к Украине".
https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html
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в мире, россия, вена, австрия, референдум в донбассе, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях
В мире, Россия, Вена, Австрия, Референдум в Донбассе, Евросоюз, Референдумы на освобожденных территориях
14:15 03.10.2022 (обновлено: 14:30 03.10.2022)
 
Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии из-за референдумов на освобожденных территориях

© Fotolia / Kristina AfanasyevaФлаг Австрии. Архивное фото
Флаг Австрии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Fotolia / Kristina Afanasyeva
Флаг Австрии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. МИД Австрии вызвал посла РФ в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Вене, опубликованного в Twitter.
"В тесном согласовании с партнерами в ЕС мы только что вызвали российского посла, чтобы четко заявить: противоправная аннексия украинской территории Россией - это неприемлемое нарушение международного права", - говорится в заявлении МИД Австрии.
В заявлении утверждается, что все регионы, ранее заявившие на референдумах о желании присоединиться к России, "относятся к Украине".
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
13:49
МИД Италии выразил послу России осуждение из-за референдумов
 
В миреРоссияВенаАвстрияРеферендум в ДонбассеЕвросоюзРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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