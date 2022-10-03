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Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии - РИА Новости, 03.10.2022

Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

МИД Австрии вызвал посла РФ в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:30

в мире

россия

вена

австрия

референдум в донбассе

евросоюз

референдумы на освобожденных территориях

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ВЕНА, 3 окт - РИА Новости. МИД Австрии вызвал посла РФ в связи с итогами референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства в Вене, опубликованного в Twitter."В тесном согласовании с партнерами в ЕС мы только что вызвали российского посла, чтобы четко заявить: противоправная аннексия украинской территории Россией - это неприемлемое нарушение международного права", - говорится в заявлении МИД Австрии.В заявлении утверждается, что все регионы, ранее заявившие на референдумах о желании присоединиться к России, "относятся к Украине".

https://ria.ru/20221003/italiya-1821149227.html

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в мире, россия, вена, австрия, референдум в донбассе, евросоюз, референдумы на освобожденных территориях