https://ria.ru/20221003/pomosch-1821192795.html

В Белгороде открылись бесплатные курсы по оказанию первой помощи

В Белгороде открылись бесплатные курсы по оказанию первой помощи - РИА Новости, 03.10.2022

В Белгороде открылись бесплатные курсы по оказанию первой помощи

Сотрудники скорой помощи в Белгороде начали обучать желающих приемам оказания первой помощи, в планах – организация подобных курсов в районах, внедрение системы РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:00

2022-10-03T16:00

2022-10-03T16:00

белгородская область

белгородская область

белгород

общество

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БЕЛГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи в Белгороде начали обучать желающих приемам оказания первой помощи, в планах – организация подобных курсов в районах, внедрение системы диспетчерского дистанционного консультирования и разработка специального мобильного приложения, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области.Первое занятие на базе учебной комнаты Центра медицины катастроф для группы из 20 человек было посвящено базовой сердечно-легочной реанимации, оказанию первой помощи при отсутствии сознания, дыхания, а также при инородных телах в дыхательных путях."В качестве преподавателей выступили сотрудники скорой помощи - врач и фельдшер бригады интенсивной терапии Лидия Потапова и Ирина Козлова. После получения теоретических материалов обучающиеся смогли применить их на симуляторах-манекенах", - рассказали в пресс-службе.По словам главного врача станции скорой помощи Белгородской области Алексея Жирова, ежегодно в регионе оказание первой помощи требуется 650 человекам. Среднее время прибытия бригады скорой помощи в регионе – 13,4 минуты. По словам врачей, первая помощь, если она оказывается правильно, всегда эффективна."Наша задача – обучить как можно больше людей основным навыкам. В ноябре федеральный Центр медицины катастроф по нашей заявке организует внеплановый выездной цикл, и мы обучим еще 24 наших сотрудников, чтобы была возможность организовать такие же курсы в районах области, поскольку востребованность большая", – пояснил Жиров.Заключительным этапом обучения будет итоговый контроль, состоящий из тестирования и решения ситуационных клинических задач. Организаторы курсов признались, что не ожидали такого большого количества желающих, поэтому сократили программу до трёх дней, ввели занятия для дополнительных групп в вечернее время. Сейчас записаться на курсы можно на сайте Скорой помощи Белгородской области.В рамках проекта предлагается внедрить также систему диспетчерского дистанционного консультирования. На практике это означает, что после поступления сигнала и выезда бригады медиков диспетчер по специальному опроснику ведет беседу с тем, кто вызывал скорую помощь.Кроме того, по словам главврача, в планах – создать мобильное приложение для оповещения людей о потребности в первой помощи. Такое приложение могут установить те, кто умеет оказывать первую помощь."Диспетчер "112" или "103" при поступлении экстренного вызова передаёт его бригаде и одновременно отправляет сигнал с геолокацией. Лица, находящиеся на расстоянии до 200 метров от места происшествия, получат этот сигнал себе на телефон и могут явиться для оказания первой помощи. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается совместно с министерством цифрового развития области", – отметил главный врач станции скорой помощи Белгородской области.

https://ria.ru/20220930/volontery-1820566866.html

https://ria.ru/20220505/pomosch-1787050267.html

https://ria.ru/20210501/pomosch-1730796212.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

белгородская область, белгород, общество