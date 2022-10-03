Рейтинг@Mail.ru
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/polsha-1821116728.html
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами - РИА Новости, 03.10.2022
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:38
в мире
сергей андреев
россия
луганская народная республика
запорожская область
мид польши
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_36a82e2267796dcb154e3f6b9fc3e1f6.jpg
ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областяхПрибыв в МИД, посол заявил журналистам, что до встречи во внешнеполитическом ведомстве не готов давать комментарии.Ранее замглавы МИД Польши Марвин Пшидач заявил, что послу будет заявлен протест в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221003/posol-1821067603.html
россия
луганская народная республика
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734736714_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_502c9b623e2b469fd9860dda42e99a74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей андреев, россия, луганская народная республика, запорожская область, мид польши, референдум в донбассе
В мире, Сергей Андреев, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, МИД Польши, Референдум в Донбассе
12:18 03.10.2022 (обновлено: 12:38 03.10.2022)
 
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами

Посол России в Варшаве Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали из-за референдумов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Польши в Варшаве
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях
Прибыв в МИД, посол заявил журналистам, что до встречи во внешнеполитическом ведомстве не готов давать комментарии.
Ранее замглавы МИД Польши Марвин Пшидач заявил, что послу будет заявлен протест в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
08:52
Посла России в Варшаве вызвали в МИД Польши
 
В миреСергей АндреевРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьМИД ПольшиРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала