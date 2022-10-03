https://ria.ru/20221003/polsha-1821116728.html
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами - РИА Новости, 03.10.2022
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:18
2022-10-03T12:38
в мире
сергей андреев
россия
луганская народная республика
запорожская область
мид польши
референдум в донбассе
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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областяхПрибыв в МИД, посол заявил журналистам, что до встречи во внешнеполитическом ведомстве не готов давать комментарии.Ранее замглавы МИД Польши Марвин Пшидач заявил, что послу будет заявлен протест в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221003/posol-1821067603.html
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в мире, сергей андреев, россия, луганская народная республика, запорожская область, мид польши, референдум в донбассе
В мире, Сергей Андреев, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, МИД Польши, Референдум в Донбассе
12:18 03.10.2022 (обновлено: 12:38 03.10.2022)
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
Посол России в Варшаве Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали из-за референдумов