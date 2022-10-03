https://ria.ru/20221003/polsha-1821116728.html

Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами

Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами - РИА Новости, 03.10.2022

Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:18

2022-10-03T12:18

2022-10-03T12:38

в мире

сергей андреев

россия

луганская народная республика

запорожская область

мид польши

референдум в донбассе

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ВАРШАВА, 3 окт - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда он был вызван в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областяхПрибыв в МИД, посол заявил журналистам, что до встречи во внешнеполитическом ведомстве не готов давать комментарии.Ранее замглавы МИД Польши Марвин Пшидач заявил, что послу будет заявлен протест в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках и Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20221003/posol-1821067603.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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