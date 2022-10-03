https://ria.ru/20221003/podgotovka-1821272330.html

Срок подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца

Срок подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца - РИА Новости, 03.10.2022

Срок подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца

Срок подготовки мобилизованных может составлять до 1 месяца, сообщается на портале Объясняем.рф. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:57

2022-10-03T19:57

2022-10-03T20:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Срок подготовки мобилизованных может составлять до 1 месяца, сообщается на портале Объясняем.рф."Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца", - указывает ресурс.На портале уточнили, что на полигонах мобилизованные граждане проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью, направленную на восстановление полученных при прохождении службы в ВС РФ навыков.Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии