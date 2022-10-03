19:57 03.10.2022 (обновлено: 20:04 03.10.2022)
Срок подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца
"Объясняем.рф": длительность подготовки мобилизованных может составлять до одного месяца
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области
Мобилизованные граждане после окончания торжественной церемонии выдачи оружия в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Срок подготовки мобилизованных может составлять до 1 месяца, сообщается на портале Объясняем.рф.
"Общая продолжительность подготовки может составлять до 1 месяца", - указывает ресурс.
На портале уточнили, что на полигонах мобилизованные граждане проходят подготовку в соответствии с военно-учетной специальностью, направленную на восстановление полученных при прохождении службы в ВС РФ навыков.
Военнослужащие, которым требуется подготовка по военно-учетной специальности, проходят ее в учебных центрах.