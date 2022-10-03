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Детей мобилизованных жителей Казани будут бесплатно кормить в школах
Детей мобилизованных жителей Казани будут бесплатно кормить в школах - РИА Новости, 03.10.2022
Детей мобилизованных жителей Казани будут бесплатно кормить в школах
Штаб по поддержке семей призванных в рамках частичной мобилизации создан в Казани, для детей призванных на службу граждан организуют бесплатное питание в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:26
2022-10-03T12:26
2022-10-03T12:26
республика татарстан
казань
ильсур метшин
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Штаб по поддержке семей призванных в рамках частичной мобилизации создан в Казани, для детей призванных на службу граждан организуют бесплатное питание в школах, сообщили в мэрии."В Казани создан штаб по поддержке семей мобилизованных", - говорится в сообщении мэрии в Telegram-канале.Уточняется, что в течение недели активисты из числа сотрудников мэрии наладят связь с семьями мобилизованных граждан, адресно проработают проблемы и потребности, после чего будут разработаны конкретные меры поддержки для каждой семьи."Мэром Казани Ильсуром Метшиным принято решение организовать бесплатное школьное питание для детей мобилизованных казанцев", - подчеркивается в сообщении.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820333692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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