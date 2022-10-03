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МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск - РИА Новости, 03.10.2022
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МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск
МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск - РИА Новости, 03.10.2022
МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск
МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:46
2022-10-03T17:09
россия
вячеслав володин
москва
вооруженные силы рф
госдума рф
государственный департамент сша
происшествия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест. Как сообщал адвокат подсудимой Дмитрий Захватов, ей предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии, которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет тюрьмы.По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство подачкой и выступил за лишение гражданства тех, кто ведет себя подло, предательски по отношению к стране. Ранее Овсянникову также несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии. Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20220906/rudina-1814852777.html
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россия, вячеслав володин, москва, вооруженные силы рф, госдума рф, государственный департамент сша, происшествия
Россия, Вячеслав Володин, Москва, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Государственный департамент США, Происшествия
15:46 03.10.2022 (обновлено: 17:09 03.10.2022)
 
МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск

МВД России объявило бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову в розыск

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.
Татьяна Рудина - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
6 сентября, 14:48Культура
Артистку Рудину оштрафовали за фейки о российской армии
В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест. Как сообщал адвокат подсудимой Дмитрий Захватов, ей предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии, которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет тюрьмы.
По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 08:59
У главреда "Вечерних ведомостей" нашли документ участника программы Госдепа
В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена.
После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство подачкой и выступил за лишение гражданства тех, кто ведет себя подло, предательски по отношению к стране.
Ранее Овсянникову также несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.
Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 16:33
В Сочи пенсионера оштрафовали на три миллиона рублей за фейки об армии
 
РоссияВячеслав ВолодинМоскваВооруженные силы РФГосдума РФГосударственный департамент СШАПроисшествия
 
 
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