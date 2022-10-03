https://ria.ru/20221003/ovsyannikova-1821187227.html

МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск

МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск - РИА Новости, 03.10.2022

МВД объявило экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову в розыск

МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:46

2022-10-03T15:46

2022-10-03T17:09

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вячеслав володин

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. МВД России объявило в розыск экс-сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, следует из ведомственной базы разыскиваемых."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в ответе на запрос. О какой статье идет речь, не уточняется.В августе суд в Москве отправил Овсянникову под домашний арест. Как сообщал адвокат подсудимой Дмитрий Захватов, ей предъявили обвинение по статье о распространении ложной информации о российской армии, которая предусматривает наказание вплоть до десяти лет тюрьмы.По его словам, поводом для возбуждения дела послужил пикет на Софийской набережной Москвы. До этого Овсянникову уже несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии.В середине марта Овсянникова, которая тогда работала редактором программы "Время", появилась в прямом эфире с плакатом пацифистского содержания. Первый канал начал проверку, она была уволена. После этого ее на работу на несколько месяцев взяло немецкое издание Die Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал такое трудоустройство подачкой и выступил за лишение гражданства тех, кто ведет себя подло, предательски по отношению к стране. Ранее Овсянникову также несколько раз оштрафовали по статье КоАП о дискредитации российской армии. Официальными комментариями полиции РИА Новости пока не располагает.

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https://ria.ru/20220908/obysk-1815313115.html

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россия, вячеслав володин, москва, вооруженные силы рф, госдума рф, государственный департамент сша, происшествия