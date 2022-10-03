https://ria.ru/20221003/oruzhie-1821291302.html

Россия предупредила Запад о последствиях за накачку Украины оружием

Россия предупредила Запад о последствиях за накачку Украины оружием - РИА Новости, 03.10.2022

Россия предупредила Запад о последствиях за накачку Украины оружием

Накачка Киева оружием все ближе подводит Запад к тому, чтобы Москва сочла его стороной конфликта, это чревато прямым военным столкновением ядерных держав,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:43

2022-10-03T21:43

2022-10-03T21:43

специальная военная операция на украине

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ООН, 3 окт – РИА Новости. Накачка Киева оружием все ближе подводит Запад к тому, чтобы Москва сочла его стороной конфликта, это чревато прямым военным столкновением ядерных держав, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов.По его словам, Запад все более определенно проводит курс на открытое противостояние с Россией, что вылилось в кризис вокруг Украины. Как указал дипломат, заявления о необходимости нанести России поражение на поле боя и стратегическое поражение, накачка преступного киевского режима вооружениями, в том числе продвинутыми ракетными системами, предоставление разведданных и целеуказание для поражения обороняемых Россией военных и гражданских объектов, прямое вовлечение западных советников и наемников в боевые действия, ведущее к гибели российских солдат и офицеров, а также гражданских лиц. "Все это предельно близко подводит Запад к тому, чтобы мы сочли его стороной вооруженного конфликта с нашей страной", - подчеркнул Воронцов."Это чревато эскалацией, вплоть до прямого военного столкновения ядерных держав со всеми вытекающими катастрофическими последствиями", - сказал Воронцов, добавив, что Москва считает подобную политику безответственной и деструктивной."Похоже, США и другие страны НАТО уверовали, что способны полностью контролировать провоцируемую ими эскалацию и управлять ею без ущерба для себя. Это крайне опасная химера", - отметил дипломат.По его словам, поражает также цинизм вероломных решений и действий в отношении России, ее граждан и материальных активов со стороны Запада. "Всему миру ясно, что Запад не может называться надежным партнером, а цена его словам и обещаниям ноль. Именно их этого и будем впредь исходить", - заключил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, москва, россия, оон, нато