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Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств - РИА Новости, 03.10.2022
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Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств - РИА Новости, 03.10.2022
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств
Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:09
2022-10-03T11:09
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Договоры с ДНР и ЛНР о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Донецкой Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Донецкой Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством РФ… Правительство Луганской Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Луганской Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821097565.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
11:09 03.10.2022
 
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств

Органы исполнительной власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРоссийские флаги на площади Ленина в центре Донецка
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Российские флаги на площади Ленина в центре Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.
Договоры с ДНР и ЛНР о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительство Донецкой Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Донецкой Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством РФ… Правительство Луганской Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Луганской Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
11:07
Правовые акты ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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