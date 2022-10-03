https://ria.ru/20221003/organy-1821098572.html

Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств

Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств - РИА Новости, 03.10.2022

Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств

Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:09

2022-10-03T11:09

2022-10-03T11:09

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Договоры с ДНР и ЛНР о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Донецкой Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Донецкой Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством РФ… Правительство Луганской Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Луганской Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.

https://ria.ru/20221003/dogovory-1821097565.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика