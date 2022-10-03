https://ria.ru/20221003/organy-1821098572.html
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств - РИА Новости, 03.10.2022
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств
Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:09
2022-10-03T11:09
2022-10-03T11:09
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Правительства ДНР и ЛНР продолжат исполнять полномочия до формирования новых кабминов решениями врио глав республик, следует из текстов договоров между новыми регионами и Россией.Договоры с ДНР и ЛНР о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации."Правительство Донецкой Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Донецкой Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики в соответствии с законодательством РФ… Правительство Луганской Народной Республики продолжает исполнять полномочия вплоть до формирования правительства Луганской Народной Республики временно исполняющим обязанности главы Луганской Народной Республики в соответствии с законодательством РФ", - говорится в документах.
https://ria.ru/20221003/dogovory-1821097565.html
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Органы власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств
Органы исполнительной власти ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых правительств