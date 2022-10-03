https://ria.ru/20221003/oon-1821247439.html

Генсек ООН ответил на критику со стороны России за заявления о референдумах

Генсек ООН ответил на критику со стороны России за заявления о референдумах - РИА Новости, 03.10.2022

Генсек ООН ответил на критику со стороны России за заявления о референдумах

Генсек ООН Антониу Гутерреш указал, что принцип соблюдения свободы выражения мнений относится и к России, когда его попросили прокомментировать критику со... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:25

2022-10-03T18:25

2022-10-03T18:32

в мире

антониу гутерреш

россия

донецкая народная республика

совет безопасности оон

оон

референдум в донбассе

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ООН, 3 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш указал, что принцип соблюдения свободы выражения мнений относится и к России, когда его попросили прокомментировать критику со стороны Москвы за его высказывания относительно референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.Ранее Гутерреш выступил с заявлением по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, любое решение об их присоединении не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения. Он заявил, что такое решение "не может сочетаться с международно-правовой базой", "является опасной эскалацией" и "не должно быть принято". По его утверждению, прошедшие референдумы нельзя назвать подлинным выражением народной воли. В ответ постпредство РФ в ООН выступило с комментарием. По мнению Москвы, Гутерреш превысил свои полномочия, проявил избирательный подход и двойные стандарты, проигнорировал принцип самоопределения народов."Всю свою жизнь я борюсь за свободу выражения. И я думаю, что свобода выражения относится и к РФ", - сказал Гутерреш журналистам.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20220930/guterresh-1820740764.html

https://ria.ru/20220930/referendumy-1820777578.html

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