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Украинские военные обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка
Украинские военные обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские военные обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка
Украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:43
2022-10-03T17:43
2022-10-03T17:47
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из реактивной системы залпового огня HIMARS по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.29 - н.п. Карловка - Донецк (Ворошиловский район): выпущена одна ракета из РСЗО HIMARS", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Ранее об обстреле Ворошиловского района Донецка сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Украина, США, Lockheed Martin , BAE Systems
17:43 03.10.2022 (обновлено: 17:47 03.10.2022)
Украинские военные обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили ракету из HIMARS по Ворошиловскому району Донецка